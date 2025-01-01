Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tinggal Tunggu Kontrak dari BAM, Herry IP Segera Jadi Pelatih Ganda Putra Malaysia

Bagas Abdiel , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |13:25 WIB
Tinggal Tunggu Kontrak dari BAM, Herry IP Segera Jadi Pelatih Ganda Putra Malaysia
Herry IP selangkah lagi jadi pelatih ganda putra Malaysia. (Foto: Bagas Abdiel/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan pelatih PBSI, Herry Iman Pierngadi selangkah lagi bergabung dengan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM). Kini pria yang akrab disapa Herry IP itu hanya tinggal menunggu draf kontrak dari BAM untuk benar-benar resmi menjadi pelatih ganda putra Malaysia.

1. Langsung Dapat Kerjaan Baru Usai Tak Lagi di Pelatnas PBSI

Sebagaimana diketahui, Herry IP takkan lagi menjadi bagian dari pelatnas PBSI. Namanya tak lagi terpilih dalam jajaran kepelatihan pelatnas PBSI meski ia sendiri sudah mendaftarkan diri dalam rekrutmen terbuka.

Kini, setelah tak lagi mendapat kepercayaan di Indonesia, Herry IP akan memulai langkah baru ke luar negeri. Ia mendapat tawaran untuk berlabuh ke negeri tetangga, Malaysia.

Hal ini pun dibenarkan oleh Herry IP. Bahkan, ia bisa dikatakan akan selangkah lagi menjadi pelatih Malaysia karena tinggal menunggu draft kontrak.

aryono miranat dan herry ip foto pbsi
aryono miranat dan herry ip foto pbsi

"Tinggal nunggu draf kontraknya saja," kata Herry IP dalam pesan singkat kepada Okezone, Rabu (1/1/2025).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/40/3175019/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_dunia_yang_punya_senyuman_menggoda-DVCR_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Dunia yang Punya Senyuman Menggoda, Nomor 1 Bidadari Jepang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174917/puttita_supajirakul-y8en_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Supercantik Thailand yang Bikin Juara Dunia Pendam Jatuh Cinta Sejak Masih di Level Junior
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/40/3174765/dejan_ferdinansyah_bersama_bernadine_anindya-BAlm_large.jpeg
Sabet Gelar Perdana di Al Ain Masters 2025, Dejan/Bernadine Bertekad Naik ke Level Lebih Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/40/3174368/para_pebulu_tangkis_indonesia-UzXP_large.jpg
Hasil Drawing Wakil Indonesia di Arctic Open 2025: Ujian Berat, Lanny/Amalia Ditantang Duet Baru Arisa Igarashi/Chiharu Shida!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174070/simak_kisah_raja_bulu_tangkis_dunia_viktor_axelsen_yang_kini_punya_padepokan_di_dubai-ua0p_large.jpg
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Putuskan Keluar dari Pelatnas dan Bikin Padepokan di Dubai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/40/3174066/fajar_alfian-WUpQ_large.jpg
Konsisten di 4 Turnamen, Fajar/Fikri Targetkan Tembus 20 Besar Ranking Dunia BWF
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement