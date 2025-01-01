Tinggal Tunggu Kontrak dari BAM, Herry IP Segera Jadi Pelatih Ganda Putra Malaysia

JAKARTA - Mantan pelatih PBSI, Herry Iman Pierngadi selangkah lagi bergabung dengan Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM). Kini pria yang akrab disapa Herry IP itu hanya tinggal menunggu draf kontrak dari BAM untuk benar-benar resmi menjadi pelatih ganda putra Malaysia.

1. Langsung Dapat Kerjaan Baru Usai Tak Lagi di Pelatnas PBSI

Sebagaimana diketahui, Herry IP takkan lagi menjadi bagian dari pelatnas PBSI. Namanya tak lagi terpilih dalam jajaran kepelatihan pelatnas PBSI meski ia sendiri sudah mendaftarkan diri dalam rekrutmen terbuka.

Kini, setelah tak lagi mendapat kepercayaan di Indonesia, Herry IP akan memulai langkah baru ke luar negeri. Ia mendapat tawaran untuk berlabuh ke negeri tetangga, Malaysia.

Hal ini pun dibenarkan oleh Herry IP. Bahkan, ia bisa dikatakan akan selangkah lagi menjadi pelatih Malaysia karena tinggal menunggu draft kontrak.

aryono miranat dan herry ip foto pbsi

"Tinggal nunggu draf kontraknya saja," kata Herry IP dalam pesan singkat kepada Okezone, Rabu (1/1/2025).