5 Pebulutangkis Andalan Indonesia yang Turun di Malaysia Open 2025, Nomor 1 Pernah Juara!

Para pebulu tangkis Indonesia siap mentas di Malaysia Open 2025. (Foto: Instagram)

5 pebulutangkis andalan Indonesia yang turun di Malaysia Open 2025 menarik diulas. Salah satunya pernah punya pengalaman rebut gelar juara di ajang berlevel Super 1000 itu.

Ya, ajang Malaysia Open 2025 akan segera bergulir. Tepatnya, turnamen pembuka tahun 2025 itu akan berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, pada 7 hingga 12 Januari 2025.

Sejumlah wakil terbaik Tanah Air siap mentas di Malaysia Open 2025 demi membawa harum nama Indonesia. Siapa saja mereka?

Berikut 5 pebulutangkis andalan Indonesia yang turun di Malaysia Open 2025:

5. Jonatan Christie

Salah satu pebulutangkis andalan Indonesia yang turun di Malaysia Open 2025 adalah Jonatan Christie. Dia jadi salah satu andalan Indonesia di sektor tunggal putra.

Jonatan Christie sendiri akan berstatus unggulan keempat di Malaysia Open 2025. Kiprah manisnya di 2024 diharapkan bisa dilanjutkan ke tahun depan yang diawali pada ajang Malaysia Open 2025.

4. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani

Kemudian, ada Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Pasangan ganda putra non-pelatnas PBSI ini sedang dalam tren positif.

Sabar/Reza terus tampil gacor, termasuk di turnamen penutup 2024, yakni BWF World Tour Finals 2024. Di ajang itu, Sabar/Reza bisa melakukan ke babak semifinal usai mengalahkan sederet lawan kuat. Kini, menarik menantikan aksi Sabar/Reza di Malaysia Open 2025.