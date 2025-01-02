Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Ungkap 2 Hal Penting yang Bakal Bantu Dirinya Juarai MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |07:47 WIB
Marc Marquez Ungkap 2 Hal Penting yang Bakal Bantu Dirinya Juarai MotoGP 2025
Pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez. (Foto: Instagram/ducaticorse)
A
A
A

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez optimis dapat menjuarai MotoGP 2025. Menurutnya, ada dua faktor penting yang harus ia lakukan untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut, yakni kerja keras dan fokus di sepanjang musim.

Selain kedua faktor tersebut, Marquez mengakui tim juga berpengaruh. Sebab di MotoGP 2025, Marquez bergabung dengan tim yang memiliki motor terkuat di lintasan MotoGP saat ini, yaitu Ducati Lenovo dengan kuda besi Desmosedici.

1. Marquez Optimis Bisa Juara Lagi

Ya, Marquez sejauh ini sangat dijagokan untuk menjadi kandidat kuat peraih gelar juara MotoGP 2025. Semua itu tak lepas dari hasil luar biasa Marquez saat debut di tim satelit Ducati pada MotoGP 2024.

Meski baru pindah dari Repsol Honda, Marquez ternyata mampu bersinar dan membawa pulang tiga kemenangan di musim 2024. Hasil itu lantas sangat berpengaruh terhadap mental Marquez yang awalnya mengira sudah tak kompetitif lagi.

Selebrasi Marc Marquez Raih Podium Kedua Bersama Tim Barunya
Selebrasi Marc Marquez Raih Podium Kedua Bersama Tim Barunya

Keputusan pindah ke Gresini Racing nyatanya berjalan baik dan kini ia sudah dipercaya ke tim pabrikan Ducati. Dengan perjalanan penting di MotoGP 2024, Marquez kini semakin percaya diri menghadapi musim 2025.

Selain karena berada di tim terkuat serta motor terbaik, Marquez merasa dirinya juga perlu fokus dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sebab lawan-lawan Marquez di MotoGP 2025 berat-berat, mulai dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Franceso Bagnaia, sampai sang juara bertahan Jorge Martn (Aprilia Racing).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3175164/marco_bezzecchi-I8nJ_large.jpg
Tabrak Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2025, Bos Ducati: Marco Bezzecchi Sudah Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3175045/fabio_di_giannantonio-gi48_large.jpg
Keputusan Pertamina Lubricants Jalin Kerja Sama dengan Tim Valentino Rossi di MotoGP Berbuah Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3175002/berikut_lima_negara_dengan_perolehan_juara_motogp_terbanyak_di_dunia-9Il0_large.jpg
5 Negara dengan Perolehan Juara MotoGP Terbanyak, Nomor 1 Berkat Valentino Rossi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/38/3174937/marc_marquez_absen_di_motogp_australia_dan_malaysia_ducaticorse-5lvq_large.jpg
Kecelakaan di Sirkuit Mandalika, Marc Marquez Resmi Absen di MotoGP Australia dan Malaysia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174920/francesca_sofia_novello_dan_valentino_rossi-13sZ_large.jpg
Kisah Francesca Sofia Novello, Umbrella Girl Supercantik yang Menikah dengan Legenda MotoGP Valentino Rossi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/38/3174915/marc_marquez-76zN_large.jpg
Update Kondisi Marc Marquez Usai Ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement