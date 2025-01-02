Marc Marquez Ungkap 2 Hal Penting yang Bakal Bantu Dirinya Juarai MotoGP 2025

PEMBALAP Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez optimis dapat menjuarai MotoGP 2025. Menurutnya, ada dua faktor penting yang harus ia lakukan untuk bisa mewujudkan keinginannya tersebut, yakni kerja keras dan fokus di sepanjang musim.

Selain kedua faktor tersebut, Marquez mengakui tim juga berpengaruh. Sebab di MotoGP 2025, Marquez bergabung dengan tim yang memiliki motor terkuat di lintasan MotoGP saat ini, yaitu Ducati Lenovo dengan kuda besi Desmosedici.

1. Marquez Optimis Bisa Juara Lagi

Ya, Marquez sejauh ini sangat dijagokan untuk menjadi kandidat kuat peraih gelar juara MotoGP 2025. Semua itu tak lepas dari hasil luar biasa Marquez saat debut di tim satelit Ducati pada MotoGP 2024.

Meski baru pindah dari Repsol Honda, Marquez ternyata mampu bersinar dan membawa pulang tiga kemenangan di musim 2024. Hasil itu lantas sangat berpengaruh terhadap mental Marquez yang awalnya mengira sudah tak kompetitif lagi.

Selebrasi Marc Marquez Raih Podium Kedua Bersama Tim Barunya

Keputusan pindah ke Gresini Racing nyatanya berjalan baik dan kini ia sudah dipercaya ke tim pabrikan Ducati. Dengan perjalanan penting di MotoGP 2024, Marquez kini semakin percaya diri menghadapi musim 2025.

Selain karena berada di tim terkuat serta motor terbaik, Marquez merasa dirinya juga perlu fokus dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Sebab lawan-lawan Marquez di MotoGP 2025 berat-berat, mulai dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Franceso Bagnaia, sampai sang juara bertahan Jorge Martn (Aprilia Racing).