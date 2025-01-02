Advertisement
MOTOGP

Hati-Hati Marc Marquez, Valentino Rossi Ingin Lebih Sering Hadiri Balapan MotoGP 2025

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |00:15 WIB
Valentino Rossi ingin lebih sering mendampingi Francesco Bagnaia pada MotoGP 2025
VALENTINO Rossi menyesal jarang mendampingi timnya Pertamina Enduro VR46 Racing Team serta anak-anak didiknya pada MotoGP 2025. Ia berjanji akan lebih sering menghadiri balapan pada musim depan!

Rossi memang sudah pensiun dari MotoGP pada November 2021. Ia kemudian banting setir menjadi pembalap mobil sejak 2022.

valentino rossi di portimao foto ig @valeyellow46

1. Sibuk Balapan

Bukannya bersantai, Rossi malah banyak ikut balapan pada 2024. Ia terjun pada dua kejuaraan sekaligus yakni GT World Challenge Europe dan FIA World Endurace Championship bersama Team WRT.

Alhasil, Rossi tak punya banyak waktu untuk mendampingi tim balapnya serta pembalap-pembalap jebolan VR46 Riders Academy. Ia merasa menyesal dengan keputusan itu.

“Saya menyesal tidak banyak menghadiri balapan (di MotoGP 2024) dan hanya punya sedikit waktu bekerja dengan para pembalap dari akademi,” kata Rossi, mengutip dari Crash, Kamis (2/1/2025).

2. Ingin Lebih Sering Hadir

Untuk itu, Rossi bertekad untuk lebih sering hadir di balapan MotoGP. The Doctor mengaku akan mengurangi aktivitasnya di balap mobil pada tahun ini.

 

