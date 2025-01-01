Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Cantik yang Senang Kunjungi Masjid serta Cinta Indonesia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |19:13 WIB
Sabina Altynbekova senang mengunjungi masjid yang disebutnya tempat yang indah (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
Sabina Altynbekova senang mengunjungi masjid yang disebutnya tempat yang indah (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
KISAH Sabina Altynbekova sang pevoli cantik tak habis untuk diulas. Apalagi, ia mengaku sangat cinta dengan keindahan masjid serta Indonesia.

1. Mulai Populer

Sabina Altynbekova mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu 13 November 2024 (Foto: Yogya Falcons)
Sabina Altynbekova mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Rabu 13 November 2024 (Foto: Yogya Falcons)

Nama Sabina Altynbekova mulai mencuat usai mentas di Kejuaraan Voli Junior Asia 2014 yang digelar di Taipei, Taiwan. Dalam waktu singkat, perempuan asal Kazakhstan itu langsung jadi idola.

Selain punya wajah yang cantik, Sabina juga cukup bertalenta dalam olahraga voli. Tak heran bila kaum Adam, khususnya penggemar olahraga tersebut, langsung terpesona.

Khusus di Indonesia, kepopuleran Sabina lebih melejit lagi. Sebab, pevoli berusia 27 tahun itu dikenal taat beragama. Ia tak jarang menunjukkan ketaatan kepada perintah agama Islam.

"Agama saya adalah Islam, saya selalu berharap kepada Allah," kata Sabina dalam sebuah unggahan di media sosial.

“Sekitar masjid, tempat yang sangat indah,” tulis Sabina dalam unggahan laindi akun Instagram pribadinya, @altynbekova_20.

 

Halaman:
1 2
