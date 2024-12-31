JAKARTA – Gelaran United Cup semakin memanas, laga seru antara Polandia vs Ceko yang masih memperebutkan kemenangan siap mengguncang arena dengan intensitas yang tinggi! Sementara, tuan rumah Australia yang bertemu dengan Inggris, akan dihiasi aksi cepat tak terduga setiap detiknya. Saksikan streaming United Cup di beIN Sport di Vision+ dengan klik di sini.
Siapakah yang dapat merebut gelar juara dan melaju ke babak selanjutnya? Berikut jadwal lengkapnya:
Rabu, 1 Januari 2025
Polandia vs Ceko ( Grup B) - Start 14.30 WIB
Hurkacz vs Machac
Swiatek vs Muchova
Swiatek , Hurkacz vs Muchova, Machac
Inggris vs Australia ( Grup F) - Start 21.30 WIB
Boulter vs Gadecki
Harris vs de Minaur
Boulter, Broom vs Perez, Ebden
Kazakhstan vs Jerman - Start 11.00 WIB
Rybakina vs Siegemund
Shevchenko vs Zverev
Rybakina, Shevchenko vs Siegemund, Zverev
Amerika Serikat vs China - Start 18.00 WIB
Gauff vs Gao
Fritz vs Zhang
Gauff, Fritzz vs Zhang, Sun
