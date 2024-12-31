Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Simak Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Hari Ke-6 di Vision+

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |18:14 WIB
Simak Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Hari Ke-6 di Vision+
United Cup memasuki hari keenam, simak link live streamingnya di artikel ini (Foto: United Cup)
A
A
A

JAKARTA – Gelaran United Cup semakin memanas, laga seru antara Polandia vs Ceko yang masih memperebutkan kemenangan siap mengguncang arena dengan intensitas yang tinggi! Sementara, tuan rumah Australia yang bertemu dengan Inggris, akan dihiasi aksi cepat tak terduga setiap detiknya. Saksikan streaming United Cup di beIN Sport di Vision+ dengan klik di sini

Siapakah yang dapat merebut gelar juara dan melaju ke babak selanjutnya? Berikut jadwal lengkapnya: 

Ilustrasi Tenis

Rabu, 1 Januari 2025

Polandia vs Ceko ( Grup B) - Start 14.30 WIB

Hurkacz vs Machac

Swiatek vs Muchova

Swiatek , Hurkacz vs Muchova, Machac

Inggris vs Australia ( Grup F) - Start 21.30 WIB

Boulter vs Gadecki

Harris vs de Minaur

Boulter, Broom vs Perez, Ebden

Kazakhstan vs Jerman  - Start 11.00 WIB

Rybakina vs Siegemund

Shevchenko vs Zverev

Rybakina, Shevchenko vs Siegemund, Zverev

Amerika Serikat vs China - Start 18.00 WIB

Gauff vs Gao

Fritz vs Zhang

Gauff, Fritzz vs Zhang, Sun

Rasakan euforia dan ketegangannya dengan streaming di Vision+ dengan langganan paket beIN Sports seharga Rp36.000,- dan dapatkan bonus Vision+ Premium Movies sekaligus! 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/40/3174665/aldila_sutjiadi_dan_janice_tjen-n5u1_large.jpg
Sejarah, Aldila Sutjiadji/Janice Tjen Juara WTA 125 Suzhou Open 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172251/segini_gaji_petenis_supercantik_indonesia_aldila_sutjiadi_sebagai_pns_kemenpora_ri-EItQ_large.jpg
Segini Gaji Petenis Supercantik Indonesia Aldila Sutjiadi sebagai PNS Kemenpora
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/40/3172182/janice_tjen-tENT_large.jpg
5 Petenis Top Terbaik Indonesia, Nomor 1 Baru Cetak Sejarah di Turnamen Grand Slam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/40/3171305/berikut_ranking_wta_petenis_cantik_indonesia_aldila_sutjiadi_yang_baru_saja_gagal_lolos_ke_semifinal_korea_open_2025-fq8Q_large.jpg
Segini Ranking WTA Petenis Cantik Indonesia Aldila Sutjiadi yang Gagal ke semifinal Korea Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/40/3171101/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_laver_cup_2025_yang_akan_jadi_debut_carlos_alcaraz-YFBy_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Laver Cup 2025: Debut Carlos Alcaraz, Nonton di Vision+!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/40/3170219/segini_hadiah_petenis_indonesia_janice_tjen_usai_jadi_runner_up_wta_250_sao_paulo_open_2025-WOqj_large.jpg
Segini Hadiah Petenis Indonesia Janice Tjen Usai Jadi Runner up WTA Sao Paulo Open 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement