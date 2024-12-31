Simak Jadwal dan Link Live Streaming United Cup Hari Ke-6 di Vision+

United Cup memasuki hari keenam, simak link live streamingnya di artikel ini (Foto: United Cup)

JAKARTA – Gelaran United Cup semakin memanas, laga seru antara Polandia vs Ceko yang masih memperebutkan kemenangan siap mengguncang arena dengan intensitas yang tinggi! Sementara, tuan rumah Australia yang bertemu dengan Inggris, akan dihiasi aksi cepat tak terduga setiap detiknya. Saksikan streaming United Cup di beIN Sport di Vision+ dengan klik di sini.

Siapakah yang dapat merebut gelar juara dan melaju ke babak selanjutnya? Berikut jadwal lengkapnya:

Rabu, 1 Januari 2025

Polandia vs Ceko ( Grup B) - Start 14.30 WIB

Hurkacz vs Machac

Swiatek vs Muchova

Swiatek , Hurkacz vs Muchova, Machac

Inggris vs Australia ( Grup F) - Start 21.30 WIB

Boulter vs Gadecki

Harris vs de Minaur

Boulter, Broom vs Perez, Ebden

Kazakhstan vs Jerman - Start 11.00 WIB

Rybakina vs Siegemund

Shevchenko vs Zverev

Rybakina, Shevchenko vs Siegemund, Zverev

Amerika Serikat vs China - Start 18.00 WIB

Gauff vs Gao

Fritz vs Zhang

Gauff, Fritzz vs Zhang, Sun

