Cerita Dejan Ferdinansyah yang Tutup 2024 dengan Penuh Syukur

CERITA Dejan Ferdinansyah yang tutup 2024 dengan penuh syukur. Pebulu tangkis spesialis nomor ganda campuran itu bersyukur dengan pencapaian yang diukirnya sepanjang tahun ini.

Dejan sendiri akan menyambut 2025 dengan duet baru di sektor ganda campuran usai dipastikan masuk Pelatnas PBSI. Dia akan duet bersama Siti Fadia Silva Ramadhanti.

1. Dapat Pasangan Main Baru pada 2025

Sebatas informasi, Dejan/Fadia dipastikan akan tampil di kualifikasi Indonesia Masters 2025. Hal itu diketahui melalui situs resmi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) karena sudah tak lagi berstatus cadangan.

Turnamen Indonesia Masters 2025 sendiri akan berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia Masters 2025 akan dimulai pada 21 hingga 26 Januari 2025.

Dejan mengatakan penantian dalam kariermya untuk masuk Pelatnas PBSI akhirnya datang di penghujung 2024. Dia menyambut bahagia dengan hal tersebut.

“Sangat bersyukur menutup tahun 2024 dengan banyak kabar baik. Semua pemain di Indonesia pasti ingin masuk Pelatnas," ucap Dejan, dilansir dari laman PB Djarum, Selasa (31/12/2024).

"Tahun 2019, sempat ada omongan saya bisa masuk PBSI ternyata masih belum. Baru akhirnya setelah lima tahun akhirnya bisa bergabung ke Pelatnas," tambahnya.