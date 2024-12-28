Daftar 20 Pemain Jakarta Electric PLN di Proliga 2025: Ada Pevoli Timnas Italia!

BANDUNG – Klub voli, Jakarta Eletric PLN telah mengumumkan skuad mereka untuk menghadapi Proliga 2025. Tepatnya ada 20 pemain dan salah satunya adalah pevoli Timnas Italia yang diperkenalkan di GOR Electric PLN Bandung, pada Sabtu (28/11/2024).

Ke-20 pemain tersebut berisikan pemain senior yang berpengalaman dan talenta muda yang berbakat. Ditambah dengan pemain asingnya yakni Polina Shemanova dan Valentina Diouf.

1. Hadirnya 2 Pemain Asing Kualitas Top

Ketua Umum Jakarta Electric PLN, Arsyadani G. Akmalaputri menjelaskan alasan merekrut dua pemain asing tersebut. Salah satunya karena bagian dari strategi.

“Dua pemain ini bukan kaleng-kaleng. Valentina Diouf ini atlet nasional timnas Italia. Yang tingginya 202 sentimeter. Kemudian Polina kita tau leadership nya bagus tahun lalu, jadi kita sengaja membidik yang nanti lesson learned yang bisa ambil teman-teman yang sekarang menjadi atlet dan pembinaan PLN,” jelas Arsyadani.

2. Jakarta Electric PLN Optimis Bisa Juarai Proliga 2025

Jakarta Electric PLN umumkan skuad untuk Proliga 2025. (Miftahul Ghani/Okezone)

Sementara itu, pelatih kepala Jakarta Electric PLN, Chamnan Dokmai akui Proliga 2025 ini semakin berat. Pasalnya seluruh tim peserta diperkuat para pemain bagus.

“Tapi Proliga adalah musim yang panjang, sama seperti musim lalu, saya mencoba selangkah demi selangkah, tidak berpikir soal tim lain dan fokus pada tim sendiri. Sepanjang musim ini kita coba untuk terus menang,” kata Chamnan.

Pelatih asal Thailand ini tak menampik juara ingin dicapainya. Namun ia memilih untuk meraih pencapaian secara bertahap hingga akhirnya final four seperti yang ditargetkan manajemen.

“Tapi saya percaya diri dengan tim saya, saya motivasi pemain saya bahwa mereka bisa lakukan apapun. Jangan khawatir dan jangan ragu, hanya berikan yang terbaik maka hasil bagus pun akan mengiringi,” tuturnya.