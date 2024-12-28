Pesan Motivasi Partai Perindo kepada Atlet Penyandang Disabilitas Usai Terbentuknya Forum Penggerak Olahraga Disabilitas

JAKARTA - Plt. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, memiliki pesan motivasi spesial kepada para atlet disabilitas Indonesia. Momen itu disampaikan Andi di peresmian Forum Penggerak Olahraga Disabilitas (Forpodis) yang bertajuk Satu Hati Satu Semangat di MNC Conference Hall, Sabtu (28/12/2024).

Acara Satu Hati Satu Semangat ini merayakan keberagaman dalam olahraga, sekaligus peresmian simbolis Forpodis. Partai Perindo mendukung penuh gerakan ini karena termasuk salah satu unsur dari target peningkatan produktivitas 5P yang menjadi fokus Partai Perindo.

Adapun 5P yang dimaksud adalah Perempuan, Pemuda, Pekerja Infromal Formal, Penyandang Disabilitas, dan Pelaku Usaha UMKM. Karena itu, Partai Perindo turut memiliki peran penting dalam pembentukan Forpodis.

Seusai acara, Andi menyampaikan betapa pentingnya kehadiran Forpodis. Karena menurutnya, masing-masing individu memiliki tekad yang sama dan punya kesempatan yang sama dalam mengharumkan nama bangsa Indonesia, terkhusus dalam olahraga.

“Hari ini acara luar biasa. Jadi dengan tema Satu Hati, Satu Semangat; saya berharap bahwa penyandang disabilitas itu punya semangat yang sama dengan orang-orang normal. Yakin dan percaya bahwa kita punya tekad yang sama,” kata Andri ketika ditemui usai acara, Sabtu (28/12/2024).

Plt. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari (Andika Rachmansyah/Okezone)

“Semua punya kelebihan jangan ada pembeda antara yang normal secara fisik dengan yang difabel. Karena tuhan menciptakan manusia itu sama, masing-masing punya kelebihan. Acara ini membuktikan bahwa kita satu hati satu semangat untuk keberagaman dalam olahraga,” lanjutnya.

“Intinya kita sepakat bahwa semangat olahraga itu penting, gelorakan dimanapun dan kapanpun kita berada tanpa memandang latar belakang siapa dan bagaimana,” terangnya.