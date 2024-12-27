Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Cerita Sabina Altynbekova yang Jatuh Hati kepada Indonesia hingga Senang Berada di Masjid karena Merasa Damai

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |17:01 WIB
Cerita Sabina Altynbekova yang Jatuh Hati kepada Indonesia hingga Senang Berada di Masjid karena Merasa Damai
Pevoli asal Kazakhstan, Sabina Altynbekova. (Foto: Instagram/altynbekova_20)
A
A
A

MEMBAHAS cerita soal Sabina Altynbekova memang sangat menarik, apalagi ia merupakan pevoli asal Kazakhstan yang dikenal sangat mencintai Indonesia. Tak hanya itu, ia juga dikenal sebagai umat muslim yang taat dan merasa senang berada di masjid karena merasa damai.

Untuk yang belum tahu, Sabina merupakan pevoli muslim yang benar-benar taat menjalankan perintah agamanya. Ia bahkan kerap membagikan ketika dirinya tengah beribadah di masjid.

Selain karena menjalankan ibadah, Sabina sering main ke masjid karena merasa damai. Ia menjadikan masjid sebagai salah satu tempat terbaiknya untuk merasa ketenangan.

"Agama saya adalah Islam, saya selalu berharap kepada Allah," kata Sabina dalam sebuah unggahan di media sosial.

Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)
Sabina Altynbekova terpesona pada keindahan masjid (Foto: Instagram/@altynbekova_20)

“Sekitar masjid, tempat yang sangat indah,” tulis Sabina dalam unggahan laindi akun Instagram pribadinya, @altynbekova_20.

Dengan kepopulerannya yang begitu mendunia, Sabina dikenal juga di Indonesia. Menariknya, Sabina pun mengakui jatuh hati dengan Indonesia.

 

