Daftar Top Skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Bersinar saat Kalahkan GS Caltex, Megawati Hangestri Berpotensi Tembus 2 Besar!

DAFTAR top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 menarik untuk diketahui, sebab pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri berpotensi untuk segera menembus dua besar dalam daftar tersebut. Hal itu tak lepas dari penampilan apiknya saat membantu Red Sparks menang GS Caltex.

Seperti yang diketahui, Red Sparks baru saja menang atas GS Caltex di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, Sabtu 21 Desember 2024. Red Sparks tepatnya menang dengan skor 3-1 dengan rincian (24-26, 25-16, 25-15, dan 25-17).

Menariknya dalam laga tersebut Megawati tampil gemilang. Setidaknya ia mencetak 33 poin untuk bisa membuat Red Sparks merebut enam kemenangan beruntun sejak November 2024 lalu.

Jumlah 33 poin itu paling banyak di antara pemain lain, sehingga Megawati jelas menjadi sorotan. Berkat penampilan apiknya, kini Red Sparks pun bertengger di peringat ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

Hebatnya lagi, Megawati kini semakin menambah jumlah poinnya untuk bisa makin bersinar di daftar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Dengan tambahan 33 poin di laga kontra GS Caltex, kini Megawati sudah mengumpulkan 353 poin.