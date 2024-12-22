Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Daftar Top Skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Bersinar saat Kalahkan GS Caltex, Megawati Hangestri Berpotensi Tembus 2 Besar!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 22 Desember 2024 |17:56 WIB
Daftar Top Skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Bersinar saat Kalahkan GS Caltex, Megawati Hangestri Berpotensi Tembus 2 Besar!
Pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (Foto: Instagram/red__sparks)
A
A
A

DAFTAR top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 menarik untuk diketahui, sebab pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri berpotensi untuk segera menembus dua besar dalam daftar tersebut. Hal itu tak lepas dari penampilan apiknya saat membantu Red Sparks menang GS Caltex.

Seperti yang diketahui, Red Sparks baru saja menang atas GS Caltex di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025, Sabtu 21 Desember 2024. Red Sparks tepatnya menang dengan skor 3-1 dengan rincian (24-26, 25-16, 25-15, dan 25-17).

Menariknya dalam laga tersebut Megawati tampil gemilang. Setidaknya ia mencetak 33 poin untuk bisa membuat Red Sparks merebut enam kemenangan beruntun sejak November 2024 lalu.

Jumlah 33 poin itu paling banyak di antara pemain lain, sehingga Megawati jelas menjadi sorotan. Berkat penampilan apiknya, kini Red Sparks pun bertengger di peringat ketiga klasemen sementara Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025.

Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)
Megawati Hangestri saat bela Red Sparks. (instagram/red__Sparks)

Hebatnya lagi, Megawati kini semakin menambah jumlah poinnya untuk bisa makin bersinar di daftar top skor Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Dengan tambahan 33 poin di laga kontra GS Caltex, kini Megawati sudah mengumpulkan 353 poin.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/43/3188241/sabina_altynbekova-PJIp_large.jpg
Kisah Perjuangan Pevoli Muslim Supercantik Sabina Altynbekova Berkarier di Indonesia, Girang Bukan Main saat Terwujud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/43/3185591/yolla_yuliana-B24u_large.jpg
4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/43/3185173/salsabila_dara_putri-mCjf_large.jpg
5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Idola Kaum Adam, Nomor 1 Sampai Bikin Pesepakbola Kepincut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/43/3184620/wilda_siti_nurfadilah-J5St_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Wilda Siti Nurfadhilah Banting Setir Jadi Pelatih, Tangani Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184119/adinda_indah_permatasari-nBwF_large.jpg
5 Pevoli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Bidadari Timnas Voli Putri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/43/3184051/sabina_altynbekova-euWN_large.jpg
Kisah Sabina Altynbekova, Pevoli Muslim Supercantik yang Girang Mimpinya Main di Indonesia Bisa Terwujud
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement