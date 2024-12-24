Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Imam Tohari Beberkan Target Utamanya untuk Gregoria Mariska Cs di 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |19:56 WIB
Imam Tohari Beberkan Target Utamanya untuk Gregoria Mariska Cs di 2025
Ester Nurumi dan Komang Ayu adalah andalan Indonesia di sektor tunggal putri. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA - Sektor tunggal putri PBSI dipastikan akan dipimpin Imam Tohari mulai 2025. Sebagai kepala pelatih baru, Imam Tohari pun sudah menyiapkan program dan target yang harus dicapai Gregoria Mariska Tunjung cs di awal 2025, salah satunya adalah ada dua atau tiga pemain yang menembus 10 besar.

Sebagaimana diketahui, PBSI baru saja menunjuk Imam sebagai kepala pelatih tunggal putri. Dia akan didampingi oleh Nunung Subandoro sebagai Asisten Pelatih.

1. Soal Target 10 Besar

Imam mengatakan target memang menjadi penyemangat untuk bekerja keras lebih ekstra. Untuk itu, dia akan berusaha membuat anak didiknya semakin disegani dalam dunia bulutangkis putri.

Caranya tentu dengan membuat ada banyak pemain Indonesia di posisi 10 besar. Ia menilai dalam waktu dekat ini harus ada dua atau tiga tunggal putri yang berada di posisi 10 besar tersebut.

Imam Tohari. pb djarum

“Target saya tahun ini adalah menempatkan dua atau tiga tunggal putri yang masuk peringkat 10 besar dunia,” kata Imam dilansir dari laman PB Djarum, Selasa (24/12/2024).

2. Persiapan Imam Tohari untuk Mencapai Target 3 Pemain di Peringkat 10 Besar

Pria yang pernah menjadi Asisten Pelatih Tunggal Putra Pelatnas PBSI itu mengatakan untuk mewujudkan target itu tentunya harus bertahap. Untuk itu, dia akan fokus menatap ajang-ajang terdekat sekaligus membentuk para atlet.

 

Halaman:
1 2
