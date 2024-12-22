Hasil Tyson Fury vs Oleksandr Usyk Jilid II: The Cat Menang Lagi, Sukses Pertahankan Sabuk Juara!

RIYADH – Hasil Tyson Fury vs Oleksandr Usyk di laga tinju dunia sudah diketahui. Duel jilid II itu sukses dimenangi The Cat di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (22/12/2024) dini hari WIB.

Usyk dinyatakan menang angka mutlak (unanimous decision) dengan skor 116-112. Alhasil, ia sukses mempertahankan sabuk juara dunia kelas berat WBA, IBF, WBO, IBO, dan WBC.

Oleksandr Usyk vs Tyson Fury (Foto: Instagram/@foot.format)

Jalannya Duel

Pertarungan jilid II ini bertarung sengit sejak awal. Kedua petinju saling tukar pukulan dalam empat ronde awal. Fury dan Usyk menyajikan pertarungan terbuka yang menarik.

Petinju asal Ukraina itu berusaha lebih agresif memasuki ronde kelima. Namun, Fury sempat melayangkan pukulan uppercut yang telak mengenai lawan. Usyk sayangnya tidak tumbang!

Sadar unggul jangkauan tangan, Fury coba melayangkan pukulan-pukulan jab. Namun, Usyk mengatasinya dengan kombinasi pukulan yang mematikan.