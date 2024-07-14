Sesumbar, Oleksandr Usyk Diyakini Siap Buat Tyson Fury Pensiun

Oleksandr Usyk dan Tyson Fury akan melakukan rematch pada Desember 2024 (Foto: Boxing World)

OLEKSANDR Usyk diyakini bakal membuat Tyson Fury pensiun. Komentar sesumbar itu disampaikan langsung oleh Sergey Lapin selaku pelatih dari Oleksandr Usy.

Seperti diketahui, Tyson Fury mengaktifkan klausul untuk pertandingan ulang atau rematch melawan Oleksandr Usyk. Duel kelas berat itu dikabarkan akan berlangsung pada Desember 2024 mendatang.

Saat ini, King Usyk -julukan Oleksandr Usyk- merupakan petinju kelas berat dengan predikat tak terbantahkan. Status itu didapatnya setelah mengalahkan Fury dalam pertarungan bertajuk Ring of Fire di Arab Saudi pada 18 Mei 2024 lalu.

Usyk menang dalam pertarungan 12 ronde lewat keputusan split decision dengan skor 115-112, 113-114, dan 114-113. Kemenangan ini membuat Usyk mendapatkan gelar WBA Super, WBO, IBF, IBO, serta WBC yang sebelumnya dipegang oleh Fury.

Menjelang pertarungan ulang, Lapin selaku pelatih meyakini Usyk akan menang telak kali ini. Dia menegaskan, anak asuhnya itu siap mengirim The Gypsy King gantung sarung tinju usai duel mendatang.