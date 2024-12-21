Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Bawa Red Sparks Menang 3-1 atas GS Caltex!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 21 Desember 2024 |16:21 WIB
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
Megawati Hangestri kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
A
A
A

HASIL Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025 akan diulas Okezone. Pevoli bintang Indonesia, Megawati Hangestri, sukses membawa Red Sparks menang atas GS Caltex dengan skor 3-1.

Laga Red Sparks melawan GS Caltex digelar di Gimnasium Chungmu, Sabtu (21/12/2024) siang WIB. Red Sparks menang dengan skor akhir 3-1 (24-26, 25-16, 25-15, 25-17).

Megawati Hangestri Ig/red__sparks

Hasil ini membuat Red Sparks saat ini masih terkunci di posisi tiga dengan mengemas 26 poin, unggul satu angka atas IBK Altos yang ada di posisi empat. Megawati cs masih terpaut 14 poin dari Pink Spiders yang berada di puncak klasemen.

Jalannya Pertandingan

Red Sparks langsung tampil menekan. Variasi serangan yang dilancarkan Megawati dan kolega acap kali merepotkan pemain GS Caltex. Alhasil, mereka pun mampu unggul 16-13.

Namun setelah itu, GS Caltex tampak mulai menemukan ritme permainannya. Mereka terus menempel ketat ketertinggalannya dari Red Sparks hingga skor 21-22. Tapi Megawati masih mampu memperlebar keunggulan timnya menjadi 24-23.

GS Caltex pun mampu membuat kejutan di poin-poin kritis itu. Megawati dan kolega kerap melakukan kesalahan. Red Sparks yang sejak awal unggul justru harus kalah di set pertama dengan skor 24-26.

Di set kedua, Megawati dan kolega berhasil bangkit. Poin demi poin terus mereka curi hingga unggul cukup jauh dengan skor 12-7. Tim polesan Ko Hee Jin itu sangat nyaman dalam mencuri poin dari GS Caltex.

Megawati cs terus memperlebar keunggulannya hingga 22-14. Hasilnya, Red Sparks sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai unggul di set kedua dengan skor telak 25-16.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
