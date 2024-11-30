Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Zheng Si Wei, Ganda Campuran No 1 Dunia yang Putuskan Pensiun Dini karena Ingin Fokus Urus Keluarga

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Sabtu, 30 November 2024 |15:55 WIB
Kisah Zheng Si Wei, Ganda Campuran No 1 Dunia yang Putuskan Pensiun Dini karena Ingin Fokus Urus Keluarga
Ganda campuran asal China, Zheng Siwei/Huang Yaqiong. (Foto: Instagram/zhengsiwei1997)
KISAH Zheng Si Wei sebagai ganda campuran no 1 dunia menarik diulas. Zheng bergabung dengan tim bulu tangkis nasional China pada November 2013 dan dua tahun kemudian telah memenangkan enam medali emas di kejuaraan junior.

Zheng Si Wei kemudian beralih ke kompetisi ganda campuran, pertama kali bertanding dengan Chen Qingchen. Pasangan ini memenangkan medali perak pada kejuaraan dunia 2017 di Glasgow dan medali emas di National Games. Namun, saat ia berpasangan dengan Huang Yaqiong pada November 2017, ia tampil lebih gemilang.

Kini, Zheng menyatakan pensiun sebagai pebulutangkis profesional. Lantas bagaimana kisah perjalanannya yang luar biasa tersebut?

Dilansir dari berbagai sumber pada Sabtu (30/11/2024), Okezone telah merangkum kisah Zheng Si Wei ganda campuran no 1 dunia, sebagai berikut.

Kisah Zheng Si Wei Ganda Campuran No 1 Dunia

Zheng Siwei/Huang Yaqiong

Bintang bulu tangkis China Zheng Si Wei mengumumkan pengunduran dirinya pada usia 27 tahun, dengan menyatakan bahwa memenangkan gelar tidak lagi menarik baginya dan ia tidak ingin dikenal hanya sebagai juara Olimpiade.

Sebagai juara dunia tiga kali dalam ganda campuran, Zheng memenangkan medali emas Olimpiade Paris 2024 bersama pasangannya Huang Yaqiong, setelah meraih medali perak di Olimpiade Tokyo 2020.

