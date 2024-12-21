Besut Motor Dominan Musim Lalu, Alex Marquez Ogah Pasang Target di MotoGP 2025

ALEX Marquez enggan memasang target memasuki MotoGP 2025. Kendati akan membesut motor Ducati Desmosedici GP24 yang musim lalu memenangi 16 dari 20 balapan, ia merasa tak perlu muluk-muluk.

Musim lalu, Alex berada satu tim dengan sang kakak Marc Marquez. Ia memasang target tinggi tetapi itu semua tidak terealisasi.

"Saya tidak akan memasang target posisi secara spesifik. Menurut saya, hal paling penting ialah menunggu tes terlebih dahulu, kemudian melihat bagaimana jalannya musim setelah empat atau lima balapan," ungkap Alex Marquez dilansir dari Motosan, Sabtu (21/12/2024).

Menurutnya, hasil yang didapatkan para pembalap saat melakukan tes pramusim tidak bisa menjadi patokan untuk jalannya musim nanti. Oleh karena itu, ia baru bisa melihat bagaimana persaingan dan juga jalannya musim setelah beberapa balapan sudah dilewati.

"Setelah itu, saya baru akan memasang target yang jelas. Namun, hal terpenting ialah untuk menikmati tiap balapan," tutur Marquez.

Marquez bersaudara berada dalam satu tim yang sama, yakni Gresini Racing, pada MotoGP 2024. Ternyata, kehadiran sang kakak membuat Alex terlalu bersemangat dan berharap tinggi.