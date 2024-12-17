Sukses Wujudkan Mimpi, Juara Moto2 Ai Ogura Siap Menggila di MotoGP 2025

AI Ogura kini bertekad menggila di MotoGP 2025 usai mewujudkan mimpinya menjadi juara dunia Moto2. Ia tidak akan minder bertarung dengan nama-nama besar.

Ogura berhasil menjadi juara Moto2 2024, yang merupakan tahun keempatnya di kelas menengah. Ia merayakan tiga kemenangan dan naik podium lima kali untuk membawa pulang gelar juara dunia pertamanya.

Namun, perjalanannya menuju takhta tertinggi di Moto2 tidaklah mudah karena baru memenangkan balapan pada pertengahan musim di Barcelona. Bahkan, tangannya sempat patah ketika terjatuh pada sesi latihan di Sirkuit Red Bull Ring, Austria.

Akan tetapi, pembalap asal Jepang itu mampu bangkit dan akhirnya menjadi yang terbaik di Moto2 2024. Ia benar-benar bahagia karena gelar juara dunia di ajang Grand Prix sepeda motor merupakan mimpi terbesar dalam kariernya.

“Tujuan terbesar dalam karier balap saya adalah memenangkan gelar kejuaraan dunia. Saya tidak peduli apakah di Moto3, Moto2 atau MotoGP,” kata Ogura, dilansir dari Speedweek, Senin (16/12/2024).

“Setelah kalah tipis di dua kejuaraan satu di Moto3 pada tahun 2020 dan satu lagi di Moto2 pada tahun 2022, saya hanya memimpikan gelar ini,” imbuh pria asal Jepang itu.

Berkat penampilan impresifnya, Ogura diumumkan promosi ke MotoGP bersama Trackhouse Racing MotoGP Team. Namun, ia tak memiliki ekspektasi besar untuk bisa juara dunia lagi di kelas utama meski menurutnya hal itu bukanlah hal yang mustahil untuk didapat.