Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jack Miller Kecewa dengan KTM di MotoGP 2024: Tahun yang Sulit

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 17 Desember 2024 |01:02 WIB
Jack Miller Kecewa dengan KTM di MotoGP 2024: Tahun yang Sulit
Jack Miller kecewa dengan Red Bull KTM (Foto: Instagram/@jackmilleraus)
A
A
A

JACK Miller terang-terangan kecewa dengan Red Bull KTM pada MotoGP 2024. Ia merasa telah menjalani tahun yang sulit bersama skuad balap asal Austria tersebut.

Miller menyelesaikan musim MotoGP 2024 dengan torehan 87 poin saja dalam 40 balapan. Ia berakhir di posisi 14 klasemen akhir tahun ini.

Angka tersebut jauh menurun dibandingkan musim pertamanya dengan KTM Red Bull pada MotoGP 2023 lalu dengan 163 poin dan finis di urutan 11. Padahal, sebelum bergabung, ia selalu finis lima besar bersama Ducati Lenovo di musim 2021 dan 2022.

Jack Miller/ ig/ktmfactoryracing

Pada akhirnya, Miller kehilangan kursinya di tim pabrikan KTM karena digantikan oleh Pedro Acosta, yang tampil memuaskan dalam musim debutnya di kelas utama musim ini. Ia hijrah ke tim Pramac Yamaha mulai MotoGP 2025.

Secara keseluruhan, pembalap berusia 29 tahun itu hanya meraih dua podium di KTM, keduanya diraih dalam sprint dan balapan utama MotoGP Spanyol 2023. Ia tak dapat menutupi rasa kecewanya setelah meraih hasil kurang memuaskan dalam musim terakhirnya di KTM.

“Saya kecewa, semua orang kecewa. Itu bukan yang kami inginkan dari semua pihak. Saya datang ke sana dengan 25 podium, naik podium dan berjuang untuk kejuaraan tahun lalu di Ducati, dan kemudian itu tidak seperti yang saya bayangkan atau impikan,” kata Miller dilansir dari Crash, Selasa (17/12/2024).

“Bahkan di awal musim ini, saya menjalani pramusim terberat yang pernah saya jalani dan tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan,” tambah pria asal Australia itu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/38/3108606/nadia_padovani-4UjT_large.jpg
Bos Gresini Racing Kenang Momen Bareng Marc Marquez, Senang Bantu The Baby Alien Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/10/38/3103381/jorge_martin-TnOk_large.jpg
3 Kekecewaan Terbesar Jorge Martin dalam Karier Balapnya di MotoGP, Nomor 1 Gara-Gara Marc Marquez!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/38/3100920/valentino_rossi_dan_marc_marquez-74tc_large.jpg
6 Duel Panas Marc Marquez vs Valentino Rossi Paling Heboh, Nomor 1 Bukan di Balapan Utama!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100359/valentino_rossi-F8G6_large.jpg
Sahabat Kesal Valentino Rossi Sibuk Balapan Usai Pensiun dari MotoGP, Timnya Jadi Terbengkalai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100209/valentino_rossi-WJZT_large.jpg
MotoGP Kehilangan Fans Gara-Gara Valentino Rossi Pensiun, Fonsi Nieto: Dia seperti Michael Jordan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/31/38/3100050/marc_marquez_dan_pedro_acosta-XI1G_large.jpg
Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement