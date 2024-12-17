Jack Miller Kecewa dengan KTM di MotoGP 2024: Tahun yang Sulit

JACK Miller terang-terangan kecewa dengan Red Bull KTM pada MotoGP 2024. Ia merasa telah menjalani tahun yang sulit bersama skuad balap asal Austria tersebut.

Miller menyelesaikan musim MotoGP 2024 dengan torehan 87 poin saja dalam 40 balapan. Ia berakhir di posisi 14 klasemen akhir tahun ini.

Angka tersebut jauh menurun dibandingkan musim pertamanya dengan KTM Red Bull pada MotoGP 2023 lalu dengan 163 poin dan finis di urutan 11. Padahal, sebelum bergabung, ia selalu finis lima besar bersama Ducati Lenovo di musim 2021 dan 2022.

Pada akhirnya, Miller kehilangan kursinya di tim pabrikan KTM karena digantikan oleh Pedro Acosta, yang tampil memuaskan dalam musim debutnya di kelas utama musim ini. Ia hijrah ke tim Pramac Yamaha mulai MotoGP 2025.

Secara keseluruhan, pembalap berusia 29 tahun itu hanya meraih dua podium di KTM, keduanya diraih dalam sprint dan balapan utama MotoGP Spanyol 2023. Ia tak dapat menutupi rasa kecewanya setelah meraih hasil kurang memuaskan dalam musim terakhirnya di KTM.

“Saya kecewa, semua orang kecewa. Itu bukan yang kami inginkan dari semua pihak. Saya datang ke sana dengan 25 podium, naik podium dan berjuang untuk kejuaraan tahun lalu di Ducati, dan kemudian itu tidak seperti yang saya bayangkan atau impikan,” kata Miller dilansir dari Crash, Selasa (17/12/2024).

“Bahkan di awal musim ini, saya menjalani pramusim terberat yang pernah saya jalani dan tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan,” tambah pria asal Australia itu.