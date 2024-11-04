Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Momen Mengerikan Kepala Jack Miller Kena Ban Belakang Fabio Quartararo di MotoGP Malaysia 2024

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 04 November 2024 |16:48 WIB
Momen Mengerikan Kepala Jack Miller Kena Ban Belakang Fabio Quartararo di MotoGP Malaysia 2024
Insiden yang melibatkan Jack Miller, Brad Binder, dan Fabio Quartararo di MotoGP Malaysia 2024. (Foto: Instagram/@fabioquartararo20)
A
A
A

MOMEN mengerikan kepala Jack Miller kena ban belakang Fabio Quartararo akan diulas Okezone. Peristiwa itu terjadi di MotoGP Malaysia 2024.

Balapan utama MotoGP Malaysia 2024 yang digelar di Sirkuit Sepang, Malaysia, Minggu 3 November 2024 siang WIB harus dihentikan tak lama setelah para pembalap meninggalkan garis start. Red flag atau bendera merah dikibarkan usai ada insiden mengerikan yang melibatkan tiga pembalap sekaligus.

Jack Miller

Ketiga pembalap itu adalag Fabio Quartararo, Jack Miller, dan juga Brad Binder. Insiden ini tepatnya terjadi di tikungan kedua.

Kecelakaan berawal dari Brad Binder yang mengalami crash lebih dahulu. Hal ini berdampak kepada Quartararo dan Miller yang ada di dekatnya.

Mengerikannya, bak belakang motor Quartararo bahkan sampai mengenai kepala Miller. Dalam tayangan ulang, terlihat kepala Jack Miller sampai masuk ke antara ban dan motor Quartararo.

Miller pun langsung mendapat perawatan medis usai mengalami benturan keras di kepalanya itu. Dia menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman:
1 2
