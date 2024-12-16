Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

4 Pebiliar Indonesia Optimistis Raih Hasil Positif di Asian 10-Ball Women Pool Championship 2024

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |20:10 WIB
4 Pebiliar Indonesia Optimistis Raih Hasil Positif di Asian 10-Ball Women Pool Championship 2024
Empat pebiliar Indonesia siap tampil di Asian 10-Ball Women Pool Championship 2024 (Foto: PB POBSI)
A
A
A

JAKARTA – Empat pebiliar Indonesia optimistis raih hasil positif di Asian 10-Ball Women Poll Championship 2024. Turnamen bergengsi itu akan berlangsung di Doha, Qatar, pada 14-19 Desember.

Indonesia mengirimkan empat pebiliar wanita andalannya, yaitu Annabella Putri, Silviana Lu, Annita Kanjaya, dan Emilia Putri, untuk berkompetisi dalam kategori putri. Keempatnya bertolak ke Doha pada Senin (16/12/2024) pagi WIB.

Empat pebiliar Indonesia siap tampil di Asian 10-Ball Women Pool Championship 2024 (Foto: PB POBSI)
Empat pebiliar Indonesia siap tampil di Asian 10-Ball Women Pool Championship 2024 (Foto: PB POBSI)

Annabella Putri mengungkapkan, mereka sudah menjalani persiapan yang matang. Bahkan, keempat pemain itu berlatih 7-8 jam sehari!

"Kami berlatih 7-8 jam sehari untuk mengasah kemampuan,” ujar Annabella jelang berangkat, Senin (16/12/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188437/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-S1VY_large.jpg
Pebiliar Marlando Sihombing Optimistis Persembahkan Medali Emas untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936/kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/43/3187899/kejurnas_pobsi_2025_dimenangkan_anak_sd-mvg3_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187275/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-ZQ5c_large.jpg
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/43/3187250/pb_pobsi_gelar_kejurnas_pelajar_mahasiswa_2025_demi_cari_bibit_unggul_atlet_biliar_indonesia-sBUk_large.jpg
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186925/jawa_barat_menjadi_juara_umum_di_kejurnas_pb_pobsi_2025-tkh0_large.jpg
Jadi Juara Umum, Jawa Barat Puji Pelaksanaan Kejurnas POBSI 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement