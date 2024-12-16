4 Pebiliar Indonesia Optimistis Raih Hasil Positif di Asian 10-Ball Women Pool Championship 2024

Empat pebiliar Indonesia siap tampil di Asian 10-Ball Women Pool Championship 2024 (Foto: PB POBSI)

JAKARTA – Empat pebiliar Indonesia optimistis raih hasil positif di Asian 10-Ball Women Poll Championship 2024. Turnamen bergengsi itu akan berlangsung di Doha, Qatar, pada 14-19 Desember.

Indonesia mengirimkan empat pebiliar wanita andalannya, yaitu Annabella Putri, Silviana Lu, Annita Kanjaya, dan Emilia Putri, untuk berkompetisi dalam kategori putri. Keempatnya bertolak ke Doha pada Senin (16/12/2024) pagi WIB.

Annabella Putri mengungkapkan, mereka sudah menjalani persiapan yang matang. Bahkan, keempat pemain itu berlatih 7-8 jam sehari!

"Kami berlatih 7-8 jam sehari untuk mengasah kemampuan,” ujar Annabella jelang berangkat, Senin (16/12/2024).