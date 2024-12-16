Advertisement
SPORT LAIN

Tampil di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024, Pebiliar Indonesia Annabella Putri Optimis Raih Hasil Terbaik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 16 Desember 2024 |07:49 WIB
Tampil di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024, Pebiliar Indonesia Annabella Putri Optimis Raih Hasil Terbaik
Pebiliar Indonesia, Annabella Putri Yohana. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)
BANTEN - Pebiliar asal Indonesia, Annabella Putri Yohana, optimis dapat meraih hasil terbaik saat tampil di Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024. Sebab Annabella merasa persiapannya untuk menghadapi turnamen biliar itu sudah mantap dan kini ia pun siap tempur.

Sebagai informasi, Asian 10-Ball Men & Women Pool Championship 2024 digelar di Doha, Qatar. Turnamen bergengsi se-Asia itu berlangsung pada 14 sampai 19 Desember 2024.

Indonesia mengirim empat atlet putri. Selain Annabella, tiga pebiliar Tanah Air yang akan unjuk gigi di ajang itu ada Silviana Lu, Annita Kan Jaya, dan Emilia Putri Rahmanda.

Annabella menyampaikan, persiapan mereka sudah matang. Pemain klub Tiger ini bercerita bahwa mereka bisa menghabiskan waktu latihan selama 7 sampai 8 jam dalam sehari untuk mempertajam kemampuannya.

Pebiliar Indonesia, Annabella Putri Yohana
Pebiliar Indonesia, Annabella Putri Yohana

“Selama ini persiapannya sih kita perbanyak latihan dari jauh-jauh hari. Sehari latihan bisa 7-8 jam,” kata Annabella kepada Okezone, Senin (16/12/2024).

Annabella memiliki persiapannya sendiri untuk mematangkan penampilannya di Asian 10-Ball Men & Women Championship 2024. Di mana, pebiliar asal Pasuruan, Jawa Timur itu memusatkan fokusnya dalam menjaga stamina.

 

