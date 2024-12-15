Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

10 Makanan yang Menurut Ade Rai Patut Dilupakan demi Awet Muda, Nomor 1 Paling Sulit Dihindari

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 15 Desember 2024 |04:05 WIB
10 Makanan yang Menurut Ade Rai Patut Dilupakan demi Awet Muda, Nomor 1 Paling Sulit Dihindari
Ade Rai berbagi tips menghindari sejumlah makanan demi awet muda. (Foto: Instagram/ade_rai)
A
A
A

ADA 10 makanan yang menurut Ade Rai patut dilupakan demi terlihat awet muda. Tentu Ade Rai hanya menyarankan saja, terkait keputusan mau atau tidaknya menuruti saran dari dirinya itu, semua berada di tangan masing-masing.

Sebagai mantan atlet binaraga, Ade Rai tahu betul apa saja makanan yang baik untuk tubuh. Ia mengetahui ada sejumlah makanan yang justru menjadi penyebab seseorang cepat terlihat tua, seperti kulit yang mulai keriput, tidak kencang, dan masih banyak lagi.

Karena itulah, Ade Rai menyarankan ada 10 makanan yang patut untuk hindari. Penasaran apa saja?

Berikut 10 Makanan yang Menurut Ade Rai Patut Dilupakan demi Awet Muda:

10. Mi Instan

Ramen mi instan ala restoran. (Foto: Instagram @indirapupu)

Sesuai namanya, mi instan merupakan salah satu makanan yang kerap dijadikan pilihan karena mudah untuk dibuat. Namun, Ade Rai mengingatkan dampak buruk mi instan terhadap beberapa organ seperti lambung, hati dan bahkan kulit jika dikonsumsi berlebihan.

9. Junk Food

Junk food (Jagran)

Junk food bisa berisi banyak gula, lemak hingga garam yang tinggi yang tentu tidak sehat untuk tubuh. Konsumsi junk food secara berlebihan dan dalam jangka waktu yang panjang bisa memicu terjadinya berbagai masalah kesehatan serius, seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan diabetes.

8. Makanan Manis

Permen Terpedas di Dunia

Gula memang diperlukan untuk mencukupi energi harian. Namun, Ade Rai menyarankan untuk menggunakan gula yang alami dan tidak berlebihan karena jika berlebihan, itu dapat mengganggu elastisitas kulit hingga tampak kendur.

7. Makanan Asin

Makanan asin dapat menyebabkan kulit rentan berkeriput sehingga Ade Rai menyarankan untuk menghindari makanan ini.

 

Halaman:
1 2 3
