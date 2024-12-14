Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jonatan Christie Siap Main Capek saat Lawan Anders Antonsen di Semifinal BWF World Tour Finals 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |12:14 WIB
Jonatan Christie Siap Main Capek saat Lawan Anders Antonsen di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
Jonatan Christie kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, siap main capek saat hadapi Anders Antonsen di semifinal BWF World Tour Finals 2024. Pasalnya, Jonatan menyadari laga di babak semifinal takkan mudah.

Meski begitu, Jonatan tidak ingin membebani diri. Dia ingin menikmati setiap momen yang akan terjadi di semifinal nanti.

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

"Di semifinal, siapa pun lawannya pasti tidak mudah. Saya harus lebih siap, lebih tahan dan lebih capek lagi. Yang paling penting adalah menikmati setiap momennya, kesempatannya dimaksimalkan," ungkap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Jonatan Christie memastikan diri lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2024 usai mengalahkan Kunlavut Vitidsarn di laga pamungkas fase grup. Ia menang dalam dus gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-12.

Pada laga tersebut, Jonatan mengaku mencoba menunjukkan kepercayaan dirinya. Hal ini ia lakukan agar lawan juga merasa ciut saat kondisi mereka juga sama-sama lelah.

"Saya mencoba lebih percaya diri, lebih diyakinkan kalau lawan jauh lebih capek karena di dua pertandingan pertama dia bermain sangat lama otomatis dia harus mengeluarkan tenaga ekstra," imbuh Jonatan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement