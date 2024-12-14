Jonatan Christie Siap Main Capek saat Lawan Anders Antonsen di Semifinal BWF World Tour Finals 2024

HANGZHOU – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, siap main capek saat hadapi Anders Antonsen di semifinal BWF World Tour Finals 2024. Pasalnya, Jonatan menyadari laga di babak semifinal takkan mudah.

Meski begitu, Jonatan tidak ingin membebani diri. Dia ingin menikmati setiap momen yang akan terjadi di semifinal nanti.

"Di semifinal, siapa pun lawannya pasti tidak mudah. Saya harus lebih siap, lebih tahan dan lebih capek lagi. Yang paling penting adalah menikmati setiap momennya, kesempatannya dimaksimalkan," ungkap Jonatan dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (14/12/2024).

Jonatan Christie memastikan diri lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2024 usai mengalahkan Kunlavut Vitidsarn di laga pamungkas fase grup. Ia menang dalam dus gim langsung dengan skor 21-15 dan 21-12.

Pada laga tersebut, Jonatan mengaku mencoba menunjukkan kepercayaan dirinya. Hal ini ia lakukan agar lawan juga merasa ciut saat kondisi mereka juga sama-sama lelah.

"Saya mencoba lebih percaya diri, lebih diyakinkan kalau lawan jauh lebih capek karena di dua pertandingan pertama dia bermain sangat lama otomatis dia harus mengeluarkan tenaga ekstra," imbuh Jonatan.