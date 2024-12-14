Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Sabar/Reza Sebut Ada Peran Penting Aryono Miranat di Balik Kesuksesan Lolos ke Semifinal BWF World Tour Finals 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |11:33 WIB
Sabar/Reza Sebut Ada Peran Penting Aryono Miranat di Balik Kesuksesan Lolos ke Semifinal BWF World Tour Finals 2024
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sebut ada peran penting pelatih Aryono Miranat di balik kesuksesannya lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Pasalnya dalam dua laga terakhir, mereka selalu didampingi oleh Aryono.

Sebagaimana diketahui, Sabar/Reza merupakan atlet nonpelatnas yang berhasil mentas di BWF World Tour Finals 2024. Mereka menjadi ganda putra kedua Indonesia yang lolos ke BWF World Tour Finals bersama pasangan pelatnas, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Sabar/Reza sendiri datang ke Hangzhou tanpa ditemani pelatih. Bahkan dalam duel kontra Fajar/Rian di laga pertama fase grup, mereka tak didampingi pelatih, sedangkan sang rival ditemani Aryono.

Namun, dalam dua laga berikutnya ketika melawan He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China) dan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia), mereka didampingi Aryono. Ini hal yang cukup menarik mengingat Aryono adalah pelatih pelatnas, sedangkan Sabar/Reza adalah pasangan nonpelatnas.

Sabar/Reza mengaku bersyukur karena keberadaan pelatih Aryono sangat membantu mereka. Apalagi sebelum hengkang dari Cipayung, mereka juga sempat menjadi anak didik dari Aryono di pelatnas PBSI.

"Awalnya coach Aryono memang menawarkan untuk ditemani saat pertandingan, kami langsung mengiyakan," ucap Sabar dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (14/12/2024).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement