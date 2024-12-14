Sabar/Reza Sebut Ada Peran Penting Aryono Miranat di Balik Kesuksesan Lolos ke Semifinal BWF World Tour Finals 2024

HANGZHOU – Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani, sebut ada peran penting pelatih Aryono Miranat di balik kesuksesannya lolos ke semifinal BWF World Tour Finals 2024. Pasalnya dalam dua laga terakhir, mereka selalu didampingi oleh Aryono.

Sebagaimana diketahui, Sabar/Reza merupakan atlet nonpelatnas yang berhasil mentas di BWF World Tour Finals 2024. Mereka menjadi ganda putra kedua Indonesia yang lolos ke BWF World Tour Finals bersama pasangan pelatnas, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto.

Sabar/Reza sendiri datang ke Hangzhou tanpa ditemani pelatih. Bahkan dalam duel kontra Fajar/Rian di laga pertama fase grup, mereka tak didampingi pelatih, sedangkan sang rival ditemani Aryono.

Namun, dalam dua laga berikutnya ketika melawan He Ji Ting/Ren Xiang Yu (China) dan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia), mereka didampingi Aryono. Ini hal yang cukup menarik mengingat Aryono adalah pelatih pelatnas, sedangkan Sabar/Reza adalah pasangan nonpelatnas.

Sabar/Reza mengaku bersyukur karena keberadaan pelatih Aryono sangat membantu mereka. Apalagi sebelum hengkang dari Cipayung, mereka juga sempat menjadi anak didik dari Aryono di pelatnas PBSI.

"Awalnya coach Aryono memang menawarkan untuk ditemani saat pertandingan, kami langsung mengiyakan," ucap Sabar dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (14/12/2024).