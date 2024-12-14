Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Reaksi Sabar/Reza Tuntaskan Misi Menang 2 Gim Kontra Aaron Chia/Soh Wooi Yik hingga Tembus Semifinal BWF World Tour Finals 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |09:49 WIB
Reaksi Sabar/Reza Tuntaskan Misi Menang 2 Gim Kontra Aaron Chia/Soh Wooi Yik hingga Tembus Semifinal BWF World Tour Finals 2024
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

REAKSI Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani usai tuntaskan misi menang 2 gim kontra Aaron Chia/Soh Wooi Yik hingga tembus semifinal BWF World Tour Finals 2024 menarik diulas. Mereka bersyukur bisa mewujudkan misi tak mudah itu.

Ya, Sabar/Reza dapat tugas berat di laga terakhir Grup B BWF World Tour Finals 2024. Mereka wajib menang dua gim langsung saat bersua wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, agar lolos semifinal.

Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Namun, dengan penampilan apiknya, Sabar/Reza mampu menuntaskan misi tersebut. Mereka menaklukkan Aaron/Soh dalam dua gim langsung dengan skor 21-16 dan 21-16.

"Tentunya sangat bersyukur karena kita tahu, kami harus menang dua gim langsung untuk lolos (semifinal) dan kami bisa mewujudkannya," ucap Sabar dalam keterangan pers PBSI, dikutip Sabtu (14/12/2024).

"Alhamdulillah target kami tercapai, lolos ke semifinal untuk menemani Fajar (Alfian)/Rian (Ardianto)," jelas Sabar.

Sabar/Reza pun mengakui bahwa mereka tidak terbebani sama sekali dengan situasi harus memenangkan laga kontra Aaron/Soh dengan dua gim. Mereka justru termotivasi dan tidak terlalu memikirkan kondisi tersebut.

 

Halaman:
1 2
