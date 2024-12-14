Jadwal Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie vs Anders Antonsen, Fajar/Rian Hadapi Ganda Malaysia!

JADWAL semifinal BWF World Tour Finals 2024 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya ada duel Jonatan Christie vs Anders Antonsen.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2024 sudah mencapai babak semifinal. Indonesia punya 3 wakil di babak itu. Mereka pun siap tempur hari ini untuk merebut tiket final BWF World Tour Finals 2024.

Penampilan wakil Tanah Air di semifinal BWF World Tour Finals 2024 hari ini akan dimulai dengan aksi ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. mereka akan melawan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Kedua pasangan itu total sudah 11 kali bertemu. Fajar/Rian pun sukses menang di 8 laga di antaranya.

Tetapi, Fajar/Rian tetap harus waspada karena mereka tumbang di pertemuan terakhir melawan Goh/Nur pada babak perempatfinal Arctic Open 2024. Laga rampung dengan skor 21-23, 21-19, dan 20-22.

Kemudian, ada aksi ganda putra lain Indonesia, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka akan menghadapi wakil Denmark di babak semifinal, yakni Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Ini akan jadi pertemuan kedua antara Sabar/Reza melawan Kim/Anders. Pada pertemuan sebelumnya, Sabar/Reza kalah di tangan pasangan Denmark itu dengan skor 11-21 dan 13-21 pada babak 32 besar Malaysia Masters 2024. Tak ayal, Sabar/Reza mesti waspada.