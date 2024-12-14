Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Jadwal Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie vs Anders Antonsen, Fajar/Rian Hadapi Ganda Malaysia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 14 Desember 2024 |07:58 WIB
Jadwal Semifinal BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie vs Anders Antonsen, Fajar/Rian Hadapi Ganda Malaysia!
Jonatan Christie vs Anders Antonsen di semifinal BWF World Tour Finals 2024. (Foto: PBSI)
A
A
A

JADWAL semifinal BWF World Tour Finals 2024 akan diulas Okezone. Sejumlah laga seru akan tersaji, di antaranya ada duel Jonatan Christie vs Anders Antonsen.

Ya, ajang BWF World Tour Finals 2024 sudah mencapai babak semifinal. Indonesia punya 3 wakil di babak itu. Mereka pun siap tempur hari ini untuk merebut tiket final BWF World Tour Finals 2024.

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto beraksi di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Penampilan wakil Tanah Air di semifinal BWF World Tour Finals 2024 hari ini akan dimulai dengan aksi ganda putra andalan Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. mereka akan melawan wakil Malaysia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin.

Kedua pasangan itu total sudah 11 kali bertemu. Fajar/Rian pun sukses menang di 8 laga di antaranya.

Tetapi, Fajar/Rian tetap harus waspada karena mereka tumbang di pertemuan terakhir melawan Goh/Nur pada babak perempatfinal Arctic Open 2024. Laga rampung dengan skor 21-23, 21-19, dan 20-22.

Kemudian, ada aksi ganda putra lain Indonesia, yakni Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka akan menghadapi wakil Denmark di babak semifinal, yakni Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen.

Ini akan jadi pertemuan kedua antara Sabar/Reza melawan Kim/Anders. Pada pertemuan sebelumnya, Sabar/Reza kalah di tangan pasangan Denmark itu dengan skor 11-21 dan 13-21 pada babak 32 besar Malaysia Masters 2024. Tak ayal, Sabar/Reza mesti waspada.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement