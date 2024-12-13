IBL Luncurkan Logo Anyar Jelang Musim 2025

JAKARTA - Indonesian Basketball League (IBL) melakukan gebrakan menjelang musim baru. Mereka menggandeng sponsor anyar untuk IBL 2025 seraya meluncurkan logo terbaru.

IBL 2025 bakal start sebulan lagi dengan ditandai berlangsungnya IBL Media Day yang berlangsung di KYZN Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis 12 Desember 2024. Liga bola basket paling bergengsi di Tanah Air itu rencananya akan menggulirkan musim barunya pada 11 Januari 2025.

IBL meluncurkan logo baru jelang IBL 2025 (Foto: MPI/Andhika Khoirul Huda)

Direktur Utama IBL, Junas Miradiarsyah, memastikan kompetisi bakal masih menggunakan format sistem kandang-tandang. Ini menjadi kali kedua mereka menerapkan sistem tersebut sejak dimulai pada musim lalu.

Junas menilai format kandang-tandang bukan hanya sebagai bentuk komitmen dari klub-klub untuk memajukan liga. Akan tetapi, jal ini juga menyentuh ranah entertainment yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam olahraga ini.

"IBL musim baru akan dimulai 30 hari lagi. Ini merupakan tahun kedua home-and-away diselenggarakan dengan segala kelebihan dan kekurangannya,” kata Junas dalam sambutannya, dikutip Jumat (13/12/2024).

“Kesuksesan ini tidak lepas dari peran klub untuk memajukan industri bola basket. Sudah selayaknya kita semua memberikan apresiasi untuk 14 klub peserta yang punya komitmen untuk berkompetisi," imbuhnya.

Lebih jauh, Junas menyampaikan IBL sudah mulai menjalani musim yang stabil, ditandai dengan tidak banyak perubahan yang terjadi. Format pertandingan tidak banyak berubah. Musim kompetisi akan dimulai Januari dan berakhir pada Juli, dengan total 203 pertandingan.

Kemudian ada 14 tim peserta yang masing-masing akan menjalani 26 kali pertandingan di musim reguler, dengan 13 kali tampil di kandang sendiri. Sementara, playoffs tetap menggunakan sistem best-of-three.