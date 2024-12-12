Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Wakil Jepang, Febriana/Amallia Jaga Asa ke Semifinal

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |17:09 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Wakil Jepang, Febriana/Amallia Jaga Asa ke Semifinal
Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil menjaga asa ke semifinal (Foto: X/@INABadminton)
HANGZHOU – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil memetik kemenangan atas Rin Iwanaga/Kie Nakanishi di matchday dua Grup B BWF World Tour Finals 2024 nomor ganda putri. Mereka menang dua gim langsung 21-15 dan 21-12.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (12/12/2024) sore WIB, Ana/Tiwi menghadapi perlawanan sengit Iwanaga/Nakanishi sejak awal laga. Meski sempat unggul jauh 3-0 di awal laga, tetapi wakil Jepang itu mampu menunjukkan perlawanan.

Febriana/Amallia. PBSI

Kedua pasangan saling melakukan serangan dan pertahanan yang apik di laga gim pertama. Kedudukan pun sangat ketat mulai dari kedudukan 5-5, 9-9, hingga 11-11.

Untungnya selepas interval, Ana/Tiwi mampu mendominasi jalannya pertandingan. Serangan-serangan yang mereka lepaskan mampu meruntuhkan pertahanan Iwanaga/Nakanishi.

Tak hanya serangan, pertahanan Ana/Tiwi juga mampu menyulitkan Iwanaga/Nakanishi. Situasi ini membuat mereka memperlebar keunggulan mereka dengan skor 18-12. 

Keunggulan ini kemudian tak disia-siakan oleh Ana/Tiwi. Mereka mampu menuntaskan laga gim pertama dengan baik dan meriah kemenangan dengan skor 21-15.

 

