Hasil BWF World Tour Finals 2024: Sikat Wakil Jepang, Febriana/Amallia Jaga Asa ke Semifinal

HANGZHOU – Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi berhasil memetik kemenangan atas Rin Iwanaga/Kie Nakanishi di matchday dua Grup B BWF World Tour Finals 2024 nomor ganda putri. Mereka menang dua gim langsung 21-15 dan 21-12.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (12/12/2024) sore WIB, Ana/Tiwi menghadapi perlawanan sengit Iwanaga/Nakanishi sejak awal laga. Meski sempat unggul jauh 3-0 di awal laga, tetapi wakil Jepang itu mampu menunjukkan perlawanan.

Kedua pasangan saling melakukan serangan dan pertahanan yang apik di laga gim pertama. Kedudukan pun sangat ketat mulai dari kedudukan 5-5, 9-9, hingga 11-11.

Untungnya selepas interval, Ana/Tiwi mampu mendominasi jalannya pertandingan. Serangan-serangan yang mereka lepaskan mampu meruntuhkan pertahanan Iwanaga/Nakanishi.

Tak hanya serangan, pertahanan Ana/Tiwi juga mampu menyulitkan Iwanaga/Nakanishi. Situasi ini membuat mereka memperlebar keunggulan mereka dengan skor 18-12.

Keunggulan ini kemudian tak disia-siakan oleh Ana/Tiwi. Mereka mampu menuntaskan laga gim pertama dengan baik dan meriah kemenangan dengan skor 21-15.