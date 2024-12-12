Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie Buka Peluang Lolos Usai Kalahkan Kodai Naraoka

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |14:03 WIB
Hasil BWF World Tour Finals 2024: Jonatan Christie Buka Peluang Lolos Usai Kalahkan Kodai Naraoka
Jonatan Christie menang atas Kodai Naraoka di matchday dua BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)
A
A
A

HANGZHOU – Jonatan Christie sukses mengalahkan Kodai Naraoka pada matchday dua Grup B BWF World Tour Finals 2024 nomor tunggal putra. Jagoan Indonesia itu menang dua gim langsung 21-12 dan 21-11.

Bermain di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China, Kamis (12/12/2024) siang WIB, Jonatan tampil begitu meyakinkan. Sementara Naraoka tidak banyak memberi perlawanan berarti kepada Jonatan yang sejatinya juga tampil begitu impresif.

Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI) Jonatan Christie bermain di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: PBSI)

Awal gim pertama, Jonatan dan Naraoka bermain dengan cukup ketat. Akan tetapi, kedua pemain masih meraba permainan masing-masing untuk menemukan celah lawan.

Alhasil pada interval gim pertama, Jonatan pun hanya unggul tipis 11-9. Justru usai interval, ia mulai menemukan ritme permainan dan mengontrol jalannya pertandingan.

Naraoka sendiri terlihat tak menunjukkan perlawanan berarti dan membuat Jonatan tampil begitu nyaman. Gim pertama akhirnya dimenangkan tunggal putra asal Jakarta itu dengan skor 21-12.

Memasuki gim kedua, Jonatan kembali mengontrol jalannya pertandingan dan bermain dengan penuh kepercayaan diri. Agresivitas yang ditunjukkan membuat Naraoka tak bisa berbuat banyak.

 

Halaman:
1 2
