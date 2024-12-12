Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

4 Pembalap yang Bikin Valentino Rossi Emosi saat Balapan di MotoGP, Nomor 1 Masih Benci meski The Doctor Sudah Pensiun

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 12 Desember 2024 |04:00 WIB
4 Pembalap yang Bikin Valentino Rossi Emosi saat Balapan di MotoGP, Nomor 1 Masih Benci meski <i>The Doctor</i> Sudah Pensiun
Valentino Rossi memiliki banyak pesaing yang sering buatnya emosi saat balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ADA 4 pembalap yang bikin Valentino Rossi emosi saat balapan di MotoGP. Bahkan salah satunya masih dibenci oleh rider berjuluk The Doctor tersebut.

Rossi adalah salah satu legenda hidup MotoGP, ia memulai karier di dunia balap grand prix (GP) pada 1996 dengan turun di kelas 125cc. Lalu perlahan ia naik kelas hingga sampai ke 500cc (MotoGP) pada 2000.

Rossi pun pensiun di akhir MotoGP 2021 dengan membawa sembilan gelar juara dunia, satu di kelas 125cc dan 250cc, serta 7 gelar di kelas MotoGP. Dari puluhan tahun berkarier, Rossi lantas memiliki banyak rival, beberapa diantaranya bahkan ada yang sampai membuat The Doctor emosi saat balapan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pembalap yang Bikin Valentino Rossi Emosi saat Balapan di MotoGP:

4. Casey Stoner

Casey Stoner. (ig/official_cs27)
Casey Stoner. (ig/official_cs27)

Persaingan Stoner dengan Rossi membawa kompetisi MotoGP ke level berbeda, mereka mampu membuat kompetisi tersebut semakin menarik. Terlebih Stoner hadir dengan membawa Ducati menjadi juara dunia untuk pertama kalinya di kelas MotoGP pada 2007 silam.

Rossi lantas mencoba peruntungan di Ducati pada 2011 hingga 2012. Namun, upaya itu gagal total, Stoner bahkan memanfaatkan momen itu untuk merebut gelar juara dunia keduanya, di MotoGP 2011 dan saat itu ia tengah membela Honda.

3. Max Biaggi

Max Biaggi dan Valentino Rossi
Max Biaggi dan Valentino Rossi

Biaggi dan Rossi merupakan salah satu duel terbaik di awal era MotoGP modern. Pertarungan sesama rider Italia itu di lintasan kerap kali diiringi dengan adu argumen di luar lintasan, sehingga menciptakan persaingan yang memikat publik Italia dan penggemar MotoGP di seluruh dunia.

Biaggi sendiri Rossi jadi penghalang baginya untuk bersinar. Sebab setelah sempat berjaya di kelas 250cc dengan menjadi juara dunia empat kali beruntun dari 1994 hingga 1997, Biaggi pun gagal juara lagi gara-gara di tahun 2000 ia sudah bersaing dengan Rossi di kelas 500cc.

 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement