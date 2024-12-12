4 Pembalap yang Bikin Valentino Rossi Emosi saat Balapan di MotoGP, Nomor 1 Masih Benci meski The Doctor Sudah Pensiun

Valentino Rossi memiliki banyak pesaing yang sering buatnya emosi saat balapan di MotoGP. (Foto: MotoGP)

ADA 4 pembalap yang bikin Valentino Rossi emosi saat balapan di MotoGP. Bahkan salah satunya masih dibenci oleh rider berjuluk The Doctor tersebut.

Rossi adalah salah satu legenda hidup MotoGP, ia memulai karier di dunia balap grand prix (GP) pada 1996 dengan turun di kelas 125cc. Lalu perlahan ia naik kelas hingga sampai ke 500cc (MotoGP) pada 2000.

Rossi pun pensiun di akhir MotoGP 2021 dengan membawa sembilan gelar juara dunia, satu di kelas 125cc dan 250cc, serta 7 gelar di kelas MotoGP. Dari puluhan tahun berkarier, Rossi lantas memiliki banyak rival, beberapa diantaranya bahkan ada yang sampai membuat The Doctor emosi saat balapan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Pembalap yang Bikin Valentino Rossi Emosi saat Balapan di MotoGP:

4. Casey Stoner

Casey Stoner. (ig/official_cs27)

Persaingan Stoner dengan Rossi membawa kompetisi MotoGP ke level berbeda, mereka mampu membuat kompetisi tersebut semakin menarik. Terlebih Stoner hadir dengan membawa Ducati menjadi juara dunia untuk pertama kalinya di kelas MotoGP pada 2007 silam.

Rossi lantas mencoba peruntungan di Ducati pada 2011 hingga 2012. Namun, upaya itu gagal total, Stoner bahkan memanfaatkan momen itu untuk merebut gelar juara dunia keduanya, di MotoGP 2011 dan saat itu ia tengah membela Honda.

3. Max Biaggi

Max Biaggi dan Valentino Rossi

Biaggi dan Rossi merupakan salah satu duel terbaik di awal era MotoGP modern. Pertarungan sesama rider Italia itu di lintasan kerap kali diiringi dengan adu argumen di luar lintasan, sehingga menciptakan persaingan yang memikat publik Italia dan penggemar MotoGP di seluruh dunia.

Biaggi sendiri Rossi jadi penghalang baginya untuk bersinar. Sebab setelah sempat berjaya di kelas 250cc dengan menjadi juara dunia empat kali beruntun dari 1994 hingga 1997, Biaggi pun gagal juara lagi gara-gara di tahun 2000 ia sudah bersaing dengan Rossi di kelas 500cc.