Perbandingan Gaji Luca Marini dengan Joan Mir di Tim Honda Racing

PERBANDINGAN gaji Luca Marini dengan Joan Mir di Tim Honda Racing menarik untuk diulas. Sebab, keduanya akan kembali menjadi tumpuan Honda dalam mengarungi MotoGP musim 2025 mendatang.

Namun melihat statistik di musim sebelumnya, kedua pembalap ini sejatinya tidak memberikan penampilan yang begitu baik. Joan Mir hanya mampu mengakhiri musim dengan finis di posisi 21. Sedangkan Luca Marini berada tepat di bawahnya.

Hal ini jelas bukan hasil yang baik untuk tim pabrikan sekelas Honda. Secara, pabrikan asal Jepang ini memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pabrikan teratas di MotoGP.

Joan Mir sempat menyebut jika motor Honda RC213V yang digunakan di MotoGP 2024 memiliki masalah yang serius. Pembalap asal Spanyol itu menjelaskan jika kendala motornya adalah terdapat getaran pada saat dikendarai.

Joan mir dan luca marini foto repsol honda

Namun hal itu harus diselesaikan dengan suku cadang yang hanya ada di pemasok pihak ketiga. Dengan kata lain, Honda Racing Team juga kesulitan mengatasinya.

Meski begitu, Luca Marini menyebut jika Honda telah berada di jalan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dan bukan tidak mungkin pada MotoGP musim 2025 ini ia dan Joan Mir akan tampil lebih baik.