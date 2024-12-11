Hasil BWF World Tour Finals 2024: Debut Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Tak Berakhir Manis Usai Kalah dari Ganda Putri Korsel

HANGZHOU – Pasangan ganda putri Indonesia, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi kalah dari wakil Korea Selatan, Baek Ha Na/Lee So Hee di laga pertama Grup B BWF World Tour Finals 2024, Rabu (11/12/2024) sore WIB. Tentunya hasil itu membuat debut Febriana/Amallia di BWF World Tour Finals tak berakhir manis.

Febriana/Amallia sejatinya berjuang keras selama 37 menit. Namun, pada akhirnya mereka tetap kalah dengan skor 6-21 dan 17-21.

Jalannya Pertandingan

Tampil di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Febriana/Amallia -sebutan Febriana/Amallia- memulai laga dengan buruk. Mereka banyak melakukan kesalahan sendiri sehingga tertinggal 1-5.

Di sisi lain, Baek/Lee tampil garang dengan serangan-serangan agresif. Alhasil, pasangan ranking dua dunia itu dengan mudah menjauh dengan keunggulan 11-3 di interval gim pertama.

Febriana/Amallia benar-benar kesulitan untuk keluar dari tekanan Baek/Lee. Duet Pelatnas PBSI itu terus tertinggal jauh di angka 4-17 dan akhirnya kalah telak 6-21 di gim pertama.

Febriana Dwipuji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi foto pbsi

Pada gim kedua, Febriana/Amallia bermain lebih baik sehingga unggul 4-1 lebih dulu. Walau lawan sempat mengejar di angka 4-4, mereka bisa menjauh lagi dengan keunggulan 8-4.