Berencana Tak Hanya di Jakarta, CSP Cup Bakal Digelar di Seluruh Indonesia

JAKARTA - Turnamen basket yang diikuti pebasket putri veteran, CSP Cup 2024 tengah berlangsung di Jakarta. Nantinya, Ketua Panitia CSP Cup 2024 Vivi Tamtelahitu, berniat di edisi selanjutnya turnamen basket itu tak hanya berlangsung di Jakarta saja, tetapi juga di berbagai kota di seluruh Indonesia.

CSP Cup 2024 memang hadir pertama kalinya untuk memberikan wadah buat pebasket putri veteran untuk berkompetisi. Ajang itu berlangsung di Court 57, Kemang, Jakarta Selatan, pada 7-8 dan 14-15 Desember 2024.

Kejuaraan menggunakan sistem round robin dan diikuti oleh 8 tim dari wilayah Jabodetabek selain CSP yang menurunkan tiga tim. Di mana semua peserta dalam satu kategori yang sama akan saling bertanding memperebutkan peringkat, lalu di akhir tim dengan peringkat yang sebanding akan memperebutkan posisi akhir lewat pertandingan final.

Vivi Tamtelahitu mengatakan saat ini baru di Jakarta lebih dahulu karena baru pertama kali. Namun, dia dan bersama tim akan terus membesarkan CSP Cup karena ajang itu akan memberikan banyak manfaat bagi pebasket putri.

"Maunya tidak hanya di Jakarta saja, tapi luar daerah. Rencana ke depan se-Indonesia, tapi harus pelan-pelan gitu," kata Vivi Tamtelahitu di Jakarta, Minggu (8/12/2024).

"Paling terdekat mungkin Bandung dan Bogor karena sudah banyak komunitas basket putri," tambahnya.