5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Pikat Perhatian Kaum Adam, Nomor 1 Istri Pemain Liga 1

ADA 5 pevoli supercantik Indonesia yang jadi pikat perhatian kaum Adam. Terbukti ada pevoli yang sukses membuat pemain Liga 1 2024-2025 terpikat berkat kecantikannya.

Tentunya para pevoli ini tak hanya sekadar cantik, tetapi juga hebat dalam olahraga tersebut. Tak ayal sejumlah prestasi mampu mereka ciptakan. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pevoli Supercantik Indonesia yang Jadi Pikat Perhatian Kaum Adam:

5. Sania Clarissa Putri





Sania Clarissa adalah seorang libero yang memperkuat Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2024. Lahir pada 14 November 2004, Sania digadang-gadang sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia saat ini.

Sania pun tampil memukau saat menghadapi klub voli asal Korea Selatan, Red Sparks di laga persahabatan pada April 2024 lalu.

4. Maya Kurnia Indri Sari





Maya Kurnia merupakan pevoli kelahiran 17 Februari 1992. Ia sudah malang-melintang di voli Tanah Air.

Maya sendiri dikenal karena memiliki senyuman yang sangat manis. Ia pun bermain sebagai seorang middle blocker.