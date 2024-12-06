Ikut Main di Kejurnas 2024, Marcus Gideon Tertarik Comeback?

JAKARTA - Marcus Fernaldi Gideon turun gunung lantaran ikut main di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) PBSI 2024. Marcus yang sudah memutuskan pensiun itu lantas bermain bersama juniornya di Jaya Raya, yakni Mohammad Reza Pahlevi Isfahani.

Lantas akankah aksi Marcus tersebut menjadi sinyal ia tertarik untuk comeback? Sayangnya jawabanya tidak, karena Marcus merasa sudah cukup berat untuk berkarier sebagai pebulutangkis profesional lagi.

Berbeda dengan turnamen eksibisi sebelumnya yang sudah dijalani Marcus, ajang Kejurnas 2024 merupakan turnamen kompetitif. Ia membela klubnya yakni Jaya Raya untuk mentas di nomor beregu campuran dewasa.

Pada hari ketiga Kejurnas 2024 pada Kamis 5 Desember 2024, Marcus pun diturunkan di partai ganda putra bersama Moh. Reza Pahlevi Isfahani. Marcus pun merasa senang, karena tak hanya sekadar masuk skuad saja tetapi juga dipercaya turun bermain.

"Senang masih bisa dipercaya main, enggak nyangka bisa diajak main karena sudah lama enggak pertandingan," ujar Marcus di GOR Universitas Negeri Jakarta, dikutip Jumat (6/12/2024).

"Rian (Ardianto) enggak bisa main karena persiapan World Tour Finals 2024, ada yang kosong, jadi disuruh bantu. Saya siap aja sih, ada anak muda juga (Reza) yang bisa cover saya," tambahnya.