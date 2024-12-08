Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Baru Ditunjuk PBSI, Mulyo Handoyo Langsung Dampingi Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |12:46 WIB
Baru Ditunjuk PBSI, Mulyo Handoyo Langsung Dampingi Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024
Mulyo Handoyo (tengah) mendampingi wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: X/@INABadminton)
A
A
A

TANGERANG – Mulyo Handoyo langsung mendampingi wakil Indonesia berangkat ke BWF World Tour Finals 2024. Ia diketahui baru saja diserahi jabatan sebagai koordinator tim pelatih oleh PBSI.

Tim bulu tangkis Indonesia berangkat ke Hangzhou, China, Minggu (8/12/2024) pagi WIB, untuk berjuang di BWF World Tour Finals 2024. Kepastian itu diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi PBSI (@badminton.ina).

BWF World Tour Finals

“Berangkat ke Hangzhou! Hari ini tim bulu tangkis Indonesia terbang ke Hangzhou untuk turun di ajang penutup tahun 2024, BWF World Tour Finals,” tulis akun tersebut, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Dalam unggahan tersebut, terlihat Mulyo o ikut dalam rombongan keberangkatan Skuad Indonesia. Artinya, pria yang pernah melatih Loh Kean Yew, Lakshya Sen, hingga Taufik Hidayat itu, langsung menjalankan tugasnya.

Mulyo diketahui baru saja ditunjuk oleh PBSI untuk mengemban tugas tersebut. Sekjen PP PBSI, Ricky Subagja memang mengatakan tugas pertamanya adalah mendampingi wakil Indonesia di turnamen pamungkas dalam kalender BWF itu.

“Untuk pendampingan masih (pelatih yang sama). Tapi, kami juga memasukkan Pak Mulyo (Handoyo) untuk me-monitoring di sana,” kata Ricky saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 6 Desember 2024.

“Jadi Pak Mulyo berangkat ke sana untuk melihat lah kondisi dan tim kita,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/30/40/3099929/wang_zhi_yi-XcAL_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Tunggal Putri Dunia dengan Gelar Juara World Tour Terbanyak 2024, Nomor 1 Kalahkan Bocah Ajaib Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/23/40/3097997/dejan_ferdinansyah_dan_gloria_emanuelle_widjaja-nToC_large.jpg
5 Ganda Campuran Dunia dengan Smash Terkuat di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 dari Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096468/febriana_dwipuji_kusuma_dan_amallia_cahaya_pratiwi-JXWy_large.jpg
Evaluasi dan Harapan Febriana Dwipuji/Amallia Cahaya Usai Mentas di BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096267/tunggal_putra_indonesia_jonatan_christie_di_bwf_world_tour_finals_2024-hfwC_large.jpg
Segini Hadiah Fantastis yang Didapat Jonatan Christie meski Kalah di Semifinal BWF World Tour Finals 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/17/40/3096219/gregoria_mariska_tunjung_tampil_di_bwf_world_tour_finals_2024-cSpU_large.jpg
Daftar Hadiah Pebulu Tangkis Indonesia di BWF World Tour Finals 2024, Siapa Paling Banyak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/40/3095988/zheng_si_wei_dan_huang_ya_qiong-ZMhz_large.jpg
Kisah Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong, Juara BWF World Tour Finals 2024 Jadi Gelar Manis Penutup Karier dari Bulu Tangkis
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement