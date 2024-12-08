Baru Ditunjuk PBSI, Mulyo Handoyo Langsung Dampingi Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024

Mulyo Handoyo (tengah) mendampingi wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024 (Foto: X/@INABadminton)

TANGERANG – Mulyo Handoyo langsung mendampingi wakil Indonesia berangkat ke BWF World Tour Finals 2024. Ia diketahui baru saja diserahi jabatan sebagai koordinator tim pelatih oleh PBSI.

Tim bulu tangkis Indonesia berangkat ke Hangzhou, China, Minggu (8/12/2024) pagi WIB, untuk berjuang di BWF World Tour Finals 2024. Kepastian itu diketahui melalui unggahan akun Instagram resmi PBSI (@badminton.ina).

“Berangkat ke Hangzhou! Hari ini tim bulu tangkis Indonesia terbang ke Hangzhou untuk turun di ajang penutup tahun 2024, BWF World Tour Finals,” tulis akun tersebut, dikutip pada Minggu (8/12/2024).

Dalam unggahan tersebut, terlihat Mulyo o ikut dalam rombongan keberangkatan Skuad Indonesia. Artinya, pria yang pernah melatih Loh Kean Yew, Lakshya Sen, hingga Taufik Hidayat itu, langsung menjalankan tugasnya.

Mulyo diketahui baru saja ditunjuk oleh PBSI untuk mengemban tugas tersebut. Sekjen PP PBSI, Ricky Subagja memang mengatakan tugas pertamanya adalah mendampingi wakil Indonesia di turnamen pamungkas dalam kalender BWF itu.

“Untuk pendampingan masih (pelatih yang sama). Tapi, kami juga memasukkan Pak Mulyo (Handoyo) untuk me-monitoring di sana,” kata Ricky saat ditemui awak media di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat 6 Desember 2024.

“Jadi Pak Mulyo berangkat ke sana untuk melihat lah kondisi dan tim kita,” imbuhnya.