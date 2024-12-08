Viktor Axelsen Absen, Jonatan Christie Tetap Waspada di BWF World Tour Finals 2024

TANGERANG – Jonatan Christie tetap waspada kendati Viktor Axelsen absen dari gelaran BWF World Tour Finals 2024. Ia mengakui semua lawan di turnamen kali ini mempunyai level yang setara.

Jonatan termasuk satu dari enam wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Turnamen pamungkas dalam kalender BWF itu akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11 – 15 Desember 2024.

Axelsen yang merupakan tunggal putra ranking tiga dunia harus absen pada turnamen kali ini. Atlet putra asal Denmark itu terpaksa menepi karena belum pulih 100 persen dari cederanya.

Walau tidak ada Axelsen, Jojo mengatakan semua lawan yang akan dihadapi olehnya mempunyai level seimbang. Ia memprediksi, turnamen ini akan berjalan ketat.

"Siapa pun lawannya ini sudah top 8 jadi pasti seimbang,” kata Jojo dikutip dari rilis resmi PBSI, Minggu (8/12/2024).

“Tidak ada Viktor (Axelsen), saya rasa tidak membuat persaingan di tunggal putra menjadi lebih mudah,” sambung pemain berusia 27 tahun itu.