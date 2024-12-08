Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Rian Ardianto Boyong Istrinya ke BWF World Tour Finals 2024

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |09:49 WIB
Rian Ardianto Boyong Istrinya ke BWF World Tour Finals 2024
Muhammad Rian Ardianto berencana memboyong Ribka Sugiarto ke Hangzhou (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
A
A
A

JAKARTA Muhammad Rian Ardianto berencana memboyong sang istri, Ribka Sugiarto, ikut ke BWF World Tour Finals 2024. Hal itu disampaikan jelang keberangkatannya ke Hangzhou, China.

Rian bersama Fajar Alfian menjadi salah satu pasangan ganda putra yang lolos ke ajang bergengsi akhir tahun tersebut. Turnamen tersebut akan berlangsung pada 11-15 Desember 2024.

Muhammad Rian Ardianto dan Ribka Sugiarto

Sejak menikah pada 28 September 2024, Rian memang masih fokus menjalani turnamen secara turnamen. Waktu mereka untuk berbulan madu layaknya pengantin baru belum ada.

Meski begitu, Rian dan Ribka juga tidak ingin kehilangan banyak waktu bersama usai menikah. Salah satunya, mantan pebulu tangkis itu ikut sang suami ketika menjalani turnamen.

"Insya Allah (Ribka ikut)," ucap Rian kepada awak media di Pelatnas PBSI Cipayung, dikutip Minggu (8/12/2024).

Akan tetapi, pemain asal Yogyakarta itu menegaskan yang terpenting sejatinya adalah doa sang istri. Kehadiran Ribka ikut ke China tentu juga menjadi salah satu bentuk dukungan bagi Rian.

Halaman:
1 2
