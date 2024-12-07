Advertisement
HOME SPORTS NETTING

2 Pebulutangkis Indonesia yang Jadi Unggulan di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Optimis Bisa Capai Final

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 07 Desember 2024 |15:42 WIB
2 Pebulutangkis Indonesia yang Jadi Unggulan di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Optimis Bisa Capai Final
Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA 2 pebulutangkis Indonesia yang jadi unggulan di BWF World Tour Finals 2024. Sejatinya, ada enam wakil Indonesia yang ikut beraksi di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024 mendatang.

Keenam wakil Indonesia itu memiliki kans yang sama besar untuk bisa menjuarai turnamen akhir tahun tersebut. Lantas siapa saja keenam wakil Indonesia yang mewakili Indonesia di BWF World Tour Finals 2024?

Dari sektor tunggal putra ada Jonatan Christie. Lalu di nomor tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung.

Kemudian di sektor ganda putra Indonesia memiliki dua wakil, Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani. Sedangkan di sektor ganda putri ada Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi.

Terakhir, di sektor ganda campuran Indonesia ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja. Dari keenam perwakilan itu, ada dua wakil Tanah Air yang secara ranking masuk ke dalam unggulan. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 2 Pebulutangkis Indonesia yang Jadi Unggulan di BWF World Tour Finals 2024:

2. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung termasuk unggulan, tepatnya berada di seed ketiga di sektor tunggal putri. Pada BWF World Tour Finals 2024, Gregoria pun dipastikan tergabung di Grup A.

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
