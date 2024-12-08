Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 08 Desember 2024 |05:52 WIB
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris <i>Pole Position</i>, McLaren Amankan Start 1-2
Hasil kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024 menampilkan Lando Norris sebagai pole sitter (Foto: X/@McLarenF1)
ABU DHABI – Hasil kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024 sudah diketahui. Lando Norris keluar sebagai pembalap tercepat pada sesi yang digelar di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Sabtu 7 Desember 2024 malam WIB.

Pembalap McLaren F1 Team itu mengungguli rekan setimnya Oscar Piastri. Sementara, posisi start ketiga akan ditempati oleh Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr melaju pada F1 GP Abu Dhabi 2024 (Foto: X/@ScuderiaFerrari)

Jalannya Kualifikasi

Balapan F1 GP Abu Dhabi 2024 secara live dapat disaksikan streaming di Vision+ channel beIN Sports dengan klik di sini.

Mimpi buruk lagi-lagi dialami Lewis Hamilton. Pada balapan terakhirnya bersama Mercedes AMG F1 Team, ia harus puas memulai dari posisi 18!

Sementara itu, jagoan Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, juga menuai hasil buruk. Dipastikan turun 10 posisi start akibat penalti, pria asal Monaco tersebut hanya bisa mengakhiri kualifikasi di urutan 14!

Posisi start Leclerc membuat Ferrari kian terjepit dalam perburuan titel juara dunia konstruktor. Sebab, duo McLaren menguasai baris terdepan.

Halaman:
1 2
