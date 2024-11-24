Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Race F1 GP Las Vegas 2024: Max Verstappen Juara Dunia F1 2024 Usai Finis Ke-5

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 24 November 2024 |21:00 WIB
Hasil Race F1 GP Las Vegas 2024: Max Verstappen Juara Dunia F1 2024 Usai Finis Ke-5
Pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen jadi juara dunia F1 2024 usai finis kelima di GP Las Vegas. (Foto: Instagram/f1). (Foto: F1)
LAS VEGAS – Tim Mercedes AMG Petronas mendominasi balapan di Formula One (F1) GP Las Vegas 2024, pada Minggu (24/11/2024) malam WIB. Sebab para pembalap Mercedes, George Russell berhasil kuasai podium pertama dan Lewis Hamilton berada di posisi kedua.

Kendati demikian, sorotan tetap tertuju kepada Max Verstappen (Red Bull Racing) meski dirinya gagal podium di F1 GP Las Vegas 2024 tersebut. Sebab Verstappen yang finis kelima dan meraih 10 poin tetap berhasil merebut gelar juara dunia F1 2024.

Itu menjadi gelar keempat beruntun yang diraih Verstappen. Ia berhasil menjadi juara dunia F1 2024 ketika musim ini tinggal menyisakan dua seri balapan lagi.

Jalannya Balapan

Ya, Russell menjadi pemenang pada balapan di Sirkuit Jalanan Las Vegas, Amerika Serikat. Russell tampil luar biasa dan menjadi pembalap pertama yang menyelesaikan balapan dengan 50 lap tersebut.

Max Verstappen

Hamilton finis tepat di belakang Russell dengan jarak waktu 7,313 detik. Sementara di peringkat ketiga ada Carlos Sainz Jr (Scuderia Ferrari).

Rekan Carlos Sainr, Charles Leclerc pun finis di posisi keempat. Lalu sang juara dunia 2023 alias Max Verstappen (Red Bull Racing) harus rela mengakhiri balapan di peringkat kelima.

