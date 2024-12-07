Hasil Drawing BWF World Tour Finals 2024: Ganda Putra Indonesia Saling Sikut!

Simak hasil drawing BWF World Tour Finals 2024 yang kurang menguntungkan bagi ganda putra Indonesia (Foto: Youtube/BWF TV)

HANGZHOU – Hasil drawing BWF World Tour Finals 2024 sudah diketahui. Enam wakil Indonesia memiliki tugas berat usai undian yang berlangsung di Hangzhou, China, Sabtu (7/12/2024) pagi WIB.

Turnamen BWF World Tour Finals akan berlangsung di Hangzhou Olympic Sports Centre Gymnasium, Hangzhou, China pada 11 – 15 Desember 2024. Turnamen itu merupakan ajang adu kuat antar-pebulu tangkis top dunia.

Mereka yang sudah mengumpulkan poin terbanyak selama berbagai ajang BWF tahun ini akan bertarung di turnamen itu. Indonesia sendiri mengirim enam wakil yang terdiri dari satu tunggal putra, satu tunggal putri, dua ganda putra, satu ganda putri, dan satu ganda campuran.

Pengundian babak grup BWF World Tour Finals dimulai dari sektor ganda campuran hingga berakhir di tunggal putra. Pada sektor ganda campuran, Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja akan tergabung dalam Grup B.

Mereka akan menghadapi Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia), Chen Tang Jie/Toh Ee Wei (Malaysia), dan Hiroki Midorikawa/Natsu Saito (Jepang). Sementara untuk ganda putri, Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi akan bersua dengan Rin Iwanaga/Kie Nakanishi (Jepang), dan Baek Ha Na/Lee So Hee (Korea Selatan) di Grup B.

Berlanjut ke sektor ganda putra, dua wakil Indonesia dalam satu grup dan akan saling berhadapan. Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto dan Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani tergabung dalam Grup B.