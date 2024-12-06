Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hendra Setiawan Beberkan Alasan Pilih Indonesia Masters 2025 sebagai Panggung Terakhirnya

Bagas Abdiel , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |10:30 WIB
Hendra Setiawan Beberkan Alasan Pilih Indonesia Masters 2025 sebagai Panggung Terakhirnya
Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Hendra Setiawan (kanan). (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia Masters 2025 dipastikan menjadi panggung terakhir Hendra Setiawan sebagai pebulutangkis profesional. Hendra memutuskan pensiun di turnamen tersebut karena ingin mengakhiri kariernya di Tanah Air.

Pada Selasa, 3 Desember 2024, Hendra mengumumkan pensiunnya melalui Instagram pribadi miliknya. Ia mengakhiri kariernya pada usia 40 tahun setelah hidup di dunia bulu tangkis selama 35 tahun.

Lewat Instagram tersebut, Hendra juga menyampaikan akan menjalani laga terakhir sebagai pebulu tangkis pada Januari 2025. Panggung terakhirnya nanti adalah Indonesia Masters 2025.

"Ya, maksudnya kan pas di rumah lah (laga terakhir di Indonesia Masters 2025), jangan pas di luar (negeri) pensiunnya," ucap Hendra kepada awak media saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Hendra Setiawan resmi pensiun

Hendra pun berharap bisa mencapai target delapan besar saat nantinya mentas di Indonesia Masters 2025. Meski target tersebut bukanlah mutlak karena yang terpenting baginya bisa memberikan performa terbaik di turnamen terakhirnya.

"Saya sih (target) pengennya sih dapat hasil yang baik. Ya delapan besar lah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
