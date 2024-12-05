Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Mohammad Ahsan Ikut Pensiun Bareng? Hendra Setiawan Bilang Begini

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |20:22 WIB
Mohammad Ahsan Ikut Pensiun Bareng? Hendra Setiawan Bilang Begini
Hendra Setiawan menyebut Mohammad Ahsan sedang memikirkan soal masa depan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

JAKARTA – Keputusan Hendra Setiawan pensiun memunculkan tanya terkait nasib partner-nya Mohammad Ahsan. Ia meminta penggemar untuk bersabar menunggu.

Hendra enggan berbicara banyak tentang hal tersebut. Sebab, keputusan tersebut ada di tangan Ahsan sendiri dan tengah dipikirkan oleh partner-nya tersebut.

Hendra Setiawan berbicara soal pensiun (Foto: MPI/Bagas Abdiel)

"Belum tahu. Mungkin dia (Ahsan) juga lagi berpikir," ucap Hendra kepada awak media saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Dia juga katanya nanti mau berunding sama keluarga. Dipancing terus. Bahaya nih hahaha," tambah pria berusia 40 tahun itu sembari tertawa.

Hendra mengatakan juga sudah berpamitan kepada Ahsan untuk memutuskan pensiun. Ia tak menyangkal sempat mengajak Babah untuk menjalani pensiun bersama.

"Iya saya pamitan (ke Ahsan)," ujar Hendra.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187516/kisah_taufik_hidayat_sang_pemilik_backhand_smash_mematikan_menarik_untuk_diulas-BSko_large.jpeg
Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Taufik Hidayat, Pemegang Rekor Backhand Smash dengan Kecepatan 260 Km/Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/40/3187632/berikut_tiga_pebulu_tangkis_top_dunia_yang_benci_dengan_suporter_indonesia-M0zF_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Top Dunia yang Benci dengan Suporter Indonesia, Nomor 1 Pernah Diancam Dibunuh!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186863/simak_kisah_cinta_ricky_subagja_yang_terpesona_perempuan_cantik_berusia_26_tahun_lebih_muda-I7B0_large.jpg
Kisah Cinta Ricky Subagja, Legenda Bulu Tangkis Indonesia yang Terpesona Perempuan Cantik Berusia 26 Tahun Lebih Muda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186525/christinna_pedersen_dan_kamilla_rytter_juhl-G6i4_large.jpg
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/40/3186339/hendra_setiawan_dan_greysia_polii_resmi_berduet_kembali-ELsC_large.jpg
Hendra Setiawan dan Greysia Polii Duet Lagi, Wujudkan Mimpi Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/40/3185952/simak_kisah_inspiratif_chou_tien_chen_yang_merupakan_penyintas_kanker_usus-MJ9i_large.jpg
Kisah Inspiratif Pebulu Tangkis Chou Tien Chen, Penyintas Kanker Usus yang Mampu Tundukkan Juara Dunia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement