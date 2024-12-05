Mohammad Ahsan Ikut Pensiun Bareng? Hendra Setiawan Bilang Begini

Hendra Setiawan menyebut Mohammad Ahsan sedang memikirkan soal masa depan (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)

JAKARTA – Keputusan Hendra Setiawan pensiun memunculkan tanya terkait nasib partner-nya Mohammad Ahsan. Ia meminta penggemar untuk bersabar menunggu.

Hendra enggan berbicara banyak tentang hal tersebut. Sebab, keputusan tersebut ada di tangan Ahsan sendiri dan tengah dipikirkan oleh partner-nya tersebut.

"Belum tahu. Mungkin dia (Ahsan) juga lagi berpikir," ucap Hendra kepada awak media saat ditemui di GOR Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

"Dia juga katanya nanti mau berunding sama keluarga. Dipancing terus. Bahaya nih hahaha," tambah pria berusia 40 tahun itu sembari tertawa.

Hendra mengatakan juga sudah berpamitan kepada Ahsan untuk memutuskan pensiun. Ia tak menyangkal sempat mengajak Babah untuk menjalani pensiun bersama.

"Iya saya pamitan (ke Ahsan)," ujar Hendra.