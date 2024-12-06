Advertisement
HOME SPORTS NETTING

5 Pebulutangkis Supercantik yang Main di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Bakal Pensiun Akhir Tahun Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |08:58 WIB
5 Pebulutangkis Supercantik yang Main di BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Bakal Pensiun Akhir Tahun Ini
Pebulutangkis ganda putri Jepang, Chiharu Shida. (Foto: Instagram/_chiharushida_)
ADA 5 pebulutangkis supercantik yang main di BWF World Tour Finals 2024 yang menarik diketahui. Para pemain tersebut tentunya akan bersaing ketat demi bisa berjaya di turnamen yang digelar di Hangzhou, China pada 11-15 Desember 2024 tersebut.

Tentunya semua wanita yang tampil di BWF World Tour Finals 2024 sangatlah cantik. Namun, ada beberapa yang berhasil menarik perhatian netizen hingga layak dipantai selama gelaran tersebut berlangsung. Penasaran siapa saja?

Berikut 5 Pebulutangkis Supercantik yang Main di BWF World Tour Finals 2024:

5. An Se Young (Korea Selatan)

An Se Young

An Se Young masih menjadi tulang punggung tunggal putri Korea Selatan sejauh ini. Di 2024 saja, ia sukses merebut empat gelar dan salah satunya adalah Malaysia Open 2024 yang merupakan turnamen super 1000.

Tentu menarik melihat penampilan An Se Young di BWF World Tour Finals 2024 nanti. An Se Young sendiri sudah mencicipi gelar juara BWF World Tour Finals, tepatnya pada edisi 2021.

4. Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia)

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Penampilan Gregoria di 2024 terbilang luar biasa meski tak memenangkan satu pun turnamen BWF World Tour.

Meski begitu, Gregoria di tahun ini sukses merebut medali perunggu Olimpiade Paris 2024 dan finis kedua di ajang seperti Kumamoto Masters dan Swiss Open. Dengan bermodalkan hasil positif itu, Gregoria diyakini mampu berbicara banyak di BWF World Tour Finals 2024.

Halaman:
1 2 3
