HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis yang Bisa Jegal Jonatan Christie Juara BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Penyebab Jojo Gagal Juarai China Masters 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 06 Desember 2024 |06:46 WIB
3 Pebulutangkis yang Bisa Jegal Jonatan Christie Juara BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Penyebab Jojo Gagal Juarai China Masters 2024
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

ADA 3 pebulutangkis yang bisa jegal Jonatan Christie juara BWF World Tour Finals 2024 yang akan berlangsung di Hangzhou, China, pada 11-15 Desember 2024. Ketiga pemain tersebut merupakan lawan berat Jojo –sapaan akrab Jonatan– dalam beberapa tahun terakhir.

Perlu diketahui, ada delapan tunggal putra yang akan berjuang memperebutkan gelar juara BWF World Tour Finals 2024. Jonatan menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia di sektor tersebut.

Kabar baiknya, tunggal putra asal Denmark, Viktor Axelsen yang sudah menjuarai BWF World Tour Finals di tiga edisi terakhir (2021-2023) terpaksa mundur karena cedera. Hal itu jelas menjadi kabar baik untuk Jonatan karena kini peluangnya untuk menjadi juara sangat besar.

Kendati demikian, tujuh pemain lainnya tetaplah kuat-kuat, bahkan ada tiga tunggal putra yang wajib diwaspadai Jojo. Siapa mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis yang Bisa Jegal Jonatan Christie Juara BWF World Tour Finals 2024:

3. Lee Zii Jia (Malaysia)

Lee Zii Jia

Lee Zii Jia di 2024 ini mencatatkan dua gelar juara, yakni Thailand Open dan Australia Open 2024. Sama seperti Jonatan, Lee Zii Jia merupakan satu-satunya perwakilan Malaysia di sektor tunggal putra.

Sejauh ini, Jonatan dan Lee Zii Jia sudah berjumpa di 11 pertemuan. Jonatan pun unggul tipis karena hanya mampu memenangkan enam pertandingan dan lima sisanya menelan kekelahan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
