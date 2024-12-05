3 Pebulutangkis Indonesia yang Berpeluang Juara BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Jonatan Christie

TERDAPAT 3 pebulutangkis Indonesia yang berpeluang menjadi juara BWF World Tour Finals 2024. Sejatinya, Indonesia mengirimkan enam perwakilan untuk tampil di turnamen akhir tahun yang digelar di Hangzhou, China pada 11-15 Desember 2024.

Menariknya, keenam perwakilan Indonesia itu mengisi masing-masing sektor dari lima nomor yang diperlombakan. Hanya ganda putra yang memiliki dua perwakilan dan tentu diharapkan semuanya bisa bersinar dan menjadi juara.

Kendati demikian, dari keenam wakil Tanah Air itu, ada tiga pemain yang sangat dijagokan dan diharapkan keluar menjadi juara. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia yang Berpeluang Juara BWF World Tour Finals 2024:



3. Gregoria Mariska Tunjung





Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Penampilan Gregoria di 2024 terbilang luar biasa meski tak memenangkan satu pun turnamen BWF World Tour.

Meski begitu, Gregoria di tahun ini sukses merebut medali perunggu Olimpiade Paris 2024 dan finis kedua di ajang seperti Kumamoto Masters dan Swiss Open. Dengan bermodalkan hasil positif itu, Gregoria diyakini mampu berbicara banyak di BWF World Tour Finals 2024.

Hanya saja, lawan-lawan Gregoria berat-berat. Ada An Se Young, tunggal putria peringkat satu dunia saat ini, lalu Wang Zhiyi, Akane Yamaguchi, hingga Aya Ohori.