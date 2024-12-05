Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulutangkis Indonesia yang Berpeluang Juara BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Jonatan Christie

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 05 Desember 2024 |09:32 WIB
3 Pebulutangkis Indonesia yang Berpeluang Juara BWF World Tour Finals 2024, Nomor 1 Jonatan Christie
Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie. (Foto: PBSI)
A
A
A

TERDAPAT 3 pebulutangkis Indonesia yang berpeluang menjadi juara BWF World Tour Finals 2024. Sejatinya, Indonesia mengirimkan enam perwakilan untuk tampil di turnamen akhir tahun yang digelar di Hangzhou, China pada 11-15 Desember 2024.

Menariknya, keenam perwakilan Indonesia itu mengisi masing-masing sektor dari lima nomor yang diperlombakan. Hanya ganda putra yang memiliki dua perwakilan dan tentu diharapkan semuanya bisa bersinar dan menjadi juara.

Kendati demikian, dari keenam wakil Tanah Air itu, ada tiga pemain yang sangat dijagokan dan diharapkan keluar menjadi juara. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 3 Pebulutangkis Indonesia yang Berpeluang Juara BWF World Tour Finals 2024:

3. Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung

Gregoria Mariska Tunjung menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia di BWF World Tour Finals 2024. Penampilan Gregoria di 2024 terbilang luar biasa meski tak memenangkan satu pun turnamen BWF World Tour.

Meski begitu, Gregoria di tahun ini sukses merebut medali perunggu Olimpiade Paris 2024 dan finis kedua di ajang seperti Kumamoto Masters dan Swiss Open. Dengan bermodalkan hasil positif itu, Gregoria diyakini mampu berbicara banyak di BWF World Tour Finals 2024.

Hanya saja, lawan-lawan Gregoria berat-berat. Ada An Se Young, tunggal putria peringkat satu dunia saat ini, lalu Wang Zhiyi, Akane Yamaguchi, hingga Aya Ohori.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3186967/ade_rai-EXmC_large.jpg
5 Makanan yang Disebut Ade Rai Jadi Hambatan Utama Penurunan Berat Badan, Nomor 1 Sulit Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186827/jonatan_christie_pebulu_tangkis_indonesia_dengan_gelar_juara_bwf_world_tour_2025_terbanyak_pbsi-4ftM_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Indonesia dengan Gelar Terbanyak di BWF World Tour 2025, Nomor 1 Jonatan Christie!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/40/3186803/bwf_melarang_3_pebulu_tangkis_indonesia_bermain_bulu_tangkis_seumur_hidup-1nA0_large.jpg
3 Pebulu Tangkis Indonesia Dihukum BWF Larangan Bermain Seumur Hidup, Nomor 1 Hendra!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/43/3184343/ade_rai-AjYU_large.jpg
10 Makanan yang Dihindari Ade Rai agar Tetap Awet Muda, Nomor 1 Pemicu Kulit Kendur!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182931/mohammad_ahsan_bersama_hendra_setiawan-Beho_large.jpg
5 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Akui Kagum dengan Hendra Setiawan, Nomor 1 Bahkan Dianggap Anak Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/38/3182920/valentino_rossi-3ym8_large.jpg
2 Pembalap Top yang Putuskan Pindah Tim Usai Juara Dunia MotoGP, Nomor 1 Samai Rekor Spesial Valentino Rossi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement