SPORT LAIN

Wapres Gibran Rakabuming Raka Kunjungan ke Kemenpora, Ingin DBON Lebih Digaungkan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |23:09 WIB
Wapres Gibran Rakabuming Raka Kunjungan ke Kemenpora, Ingin DBON Lebih Digaungkan
Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, kunjungi Kemenpora RI hari ini. (Foto: Instagram/@gibran_rakabuming)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, melakukan kunjungan ke Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI pada Rabu (4/12/2024) siang WIB. Dalam kunjungan itu, Gibran menyampaikan ingin Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) lebih digaungkan.

Gibran memimpin rapat terkait DBON dengan didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno. Dalam acara itu, turut hadir Menpora Dito Ariotedjo, Mendagri Tito Karnavian, Menteri BUMN Erick Thohir, hingga Menteri Agama Nasaruddin Umar. Lalu, hadir pula sejumlah wakil menteri termasuk Wamenpora, Taufik Hidayat.

Gibran Rakabuming Raka

Wapres Gibran menyampaikan diskusi difokuskan untuk melakukan evaluasi DBON tahap I. Kemudian, dilanjutkan untuk mempersiapkan pelaksanaan DBON tahap II.

“Saya langsung saja untuk diskusi hari ini kita fokuskan pada evaluasi DBON tahap I dan persiapan DBON tahap II. Rapat terakhir dengan Pak Wapres (sebelumnya) Ma’ruf Amin,” kata Gibran, dikutip dari laman resmi Kemenpora, Rabu (4/12/2024).

Gibran juga ingin mengetahui kondisi terkini pelaksanaan DBON. Wapres menilai DBON penting untuk dilakukan konsolidasi antara pemerintah pusat, daerah hingga pihak swasta.

“Gaungnya harus benar-benar terasa. Pencarian bakat (talenta) juga harus lebih baik lagi,” jelas mantan Wali Kota Solo itu.

Halaman:
1 2
