SPORT LAIN

Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Menggila Sumbang 17 Poin, Red Sparks Bungkam Hi Pass 3-0!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |20:09 WIB
Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Menggila Sumbang 17 Poin, Red Sparks Bungkam Hi Pass 3-0!
Megawati Hangesti kala membela Red Sparks. (Foto: Red Sparks)
HASIL Liga Voli Korea Selatan 2024-2025 akan diulas Okezone. Bintang voli asal Indonesia, Megawati Hangestri, tampil menggila kala memperkuat Red Sparks. Dia pun sukses membawa Red Sparks menang telak atas Hi Pass 3-0!

Bermain di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Rabu (4/12/2024) sore WIB, Red Sparks berhasil meraih kemenangan atas Hi Pass dalam laga keenam Liga Voli Putri Korea 2024-2025. Megawati Hangestri cs menang dengan skor 3-0 (25-22, 25-13, dan 25-22).

Megawati Hangestri

Dengan hasil tersebut, Red Sparks berhasil meraih kemenangan berturut-turut setelah sebelumnya menang 3-0 atas IBK Altos. Ini menjadi pertama kalinya mereka meraih hasil apik secara beruntun setelah empat kalah empat laga berturut-turut.

Megawati sendiri menyumbang 17 poin untuk Red Sparks dalam laga ini. Dia hanya kalah dari rekan setimnya, Vanja Bukilic, yang menjadi top skor dengan raihan 27 poin.

Jalannya Pertandingan

Red Sparks langsung tancap gas menyerang sejak awal pertandingan. Spike-spike tajam yang dilancarkan Megawati membawa mereka unggul 5-1.

Namun, Hi Pass perlahan-lahan bisa bangkit dan menyamakan skor menjadi 8-8 dan 10-10. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut sampai menginjak skor 15-15.

Selepas itu, Red Sparks bisa memimpin lagi dengan keunggulan 17-15 dan 20-18 berkat beberapa poin sumbangan Megawati dan Vanja Bukilic. Mereka pun terus menekan Hi Pass hingga sukses mengamankan set pertama dengan skor 25-22.

Hi Pass kembali memberikan perlawanan sengit dan membuat tim tuan rumah kerepotan. Walau begitu, Red Sparks tetap bisa mengimbangi hingga mencapai skor 8-8.

Tim asuhan Ko Hee-jin itu pun sedikit merubah pola serangan hingga bisa menjauh dengan keunggulan 19-10. Variasi serangan dari Megawati dan Bukilic benar-benar menjadi senjata ampuh untuk menembus pertahanan Hi Pass. Hasilnya, mereka pun mengunci kemenangan dengan skor 25-13 di set kedua.

